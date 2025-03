El Badajoz y el Mérida aún se piensan si se adhieren a la propuesta de Rubiales

La Federación Española de Fútbol mueve ficha para tratar de salvar el modelo implementado en las dos últimas temporadas en la tercera categoría del fútbol ... español. Ante la situación de bloqueo, en la que 18 de los 40 clubes de Primera RFEF rechazan las medidas de control económico –entre ellos el Mérida–, el organismo presidido por Luis Rubiales ha remitido un correo electrónico a los presidentes en el que insta a aprobar de forma telemática el modelo propuesto y ofrece para ello un plazo máximo de 48 horas.

El escrito de siete páginas detalla el planteamiento federativo desde la perspectiva de cinco puntos distintos y traslada toda la presión al tejado de los clubes, condicionando la viabilidad de la categoría a la aceptación de sus exigencias. «Si la mayoría de los clubes entienden que estas propuestas no son las adecuadas, los órganos competentes de la RFEF, de acuerdo con lo previsto en la ley del deporte, los Estatutos de la RFEF y en el Reglamento General, adoptarán aquellas decisiones sobre la configuración de las competiciones oficiales de ámbito estatal no profesionales que se consideren más beneficiosas para el conjunto del fútbol español», advierte la RFEF en su escrito, dejando muy claras sus firmes intenciones en caso de recibir una respuesta negativa de los clubes.

La Federación considera imprescindible la aprobación de una reglamentación específica de control económico. Su modelo pasa por la obligatoriedad de una licencia federada previa al inicio de la competición, para cuya obtención será necesario presentar los datos económicos auditados de las dos últimas temporadas. Asimismo, propone la introducción de mecanismos de control que garanticen el pago de los salarios, así como de las obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social y eviten un incremento de la deuda, con la posibilidad de establecer límites máximos en ambos sentidos. También que los clubes acrediten la no existencia de déficit presupuestario en los dos ejercicios anteriores, de lo contrario no podrían competir.

Noticia Relacionada Rubiales condiciona la continuidad de la Primera Federación al control económico de los clubes

Este primer punto concentra gran parte de la controversia entre los clubes, que viven en realidades muy diferentes, algunos con estructuras y departamentos prácticamente profesionalizados y otros bajo modelos de club más cercanos al fútbol amateur. Esta sustancial diferencia de posibilidades entre unos y otros dificulta seriamente la aceptación de unas condiciones que prácticamente imposibilitarían la continuidad en la categoría a los más modestos.

En segundo término, la RFEF acepta la petición de los 18 clubes díscolos para que el sistema de revisión de sanciones disciplinarias se ajuste a lo establecido en la Ley del Deporte. Asimismo, y según recoge el tercer punto de su misiva, establece la necesidad de aprobar un convenio colectivo aunque en el contexto de las competiciones no profesionales. La RFEF ya no exige tener responsabilidades directas en dicho convenio, aunque sí se ofrece a actuar de árbitro entre la AFE y los clubes en el caso de no alcanzar un acuerdo a la hora de negociar el salario mínimo de los jugadores, una competencia que en cualquier caso no puede asumir al ser contraria a la Ley del Trabajo.

El cuarto apartado de la carta contempla las obligaciones derivadas del Reglamento General, entre las que se incluye la aprobación previa por parte de la Federación de los acuerdos entre clubes de la categoría que influyan en el 'fair-play' de la competición. Por último, el quinto punto hace referencia al cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico español, así como de los Estatutos de FIFA, UEFA y RFEF, del Reglamento General y el resto de normativas aprobadas por los órganos competentes.

Mérida y Badajoz

El Mérida y el Badajoz aún no han decidido qué votarán tras la nueva propuesta de la RFEF. Ayer se celebró una reunión entre los clubes de la categoría para conocer y debatir los diferentes puntos de vista y lo siguiente en el Romano será reunir al Consejo de Administración a lo largo de este miércoles para debatir sobre las opciones y decantarse por una de ellas. Según los responsables del Mérida, no les parece mal que se vote para elegir el futuro de la competición pero no están muy de acuerdo con las formas elegidas. Aun así, insisten, seguirán tendiendo la mano para mejorar la competición. Mientras que el Badajoz tampoco había votado este martes y continúa sin posicionarse sobre su decisión a la propuesta del modelo federativo.

Así las cosas, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se espera una respuesta en firme de los 40 clubes en las próximas horas. A tenor de las diferentes posturas hasta la fecha, lo normal es que el modelo federativo de control económico reciba el respaldo de una mayoría. Sin embargo, ese apoyo puede distar mucho de ser total, lo que evitaría la estabilidad de la competición y abriría un enorme interrogante sobre el futuro de aquellos clubes que consideran inviable la propuesta, poniendo en riesgo su continuidad tras el verano.