Confetis en el Romano

Llegó. Podría haber llegado antes, pero llegó ayer. Y el Romano resopló. Porque más que la primera victoria, es confirmar la sensación: este Mérida compite ... y está a la altura de un buen número de equipos de la categoría. Y con gran parte del plantel enchufado, sumando, contento. Aún no ha conseguido nada, pero el equipo, aunque paulatinamente, está creciendo. Madurando. Vive con la flechita para arriba.

Ante el Pontevedra no tuvo balón casi nunca, y casi que lo prefirió así, porque jugó a transitar y le salió de lujo. Seguro atrás, sin apenas sufrir, y peligroso arriba, en cada contra. Como lo intuía así el cuerpo técnico emeritense, salió con Carlos Cinta y Nando Copete arriba y Sandoval y Larrubia por fuera. Y el guion del partido fue constante desde el primer hasta el último minuto.

No ha parado de repetirlo Juanma Barrero en los últimos días: ida y vuelta no; todos juntitos, sí. Y todos juntitos atrás, ordenados, el Mérida empujó el partido donde más le interesaba. El cuero era del equipo gallego, con los locales en bloque bajo, pero el peligro era de los emeritenses. En el 7', Larrubia filtró a Felipe Alfonso y el rechace de su centro casi lo recoge Carlos Cinta para empujar el primero. Y en el 16', desde la otra banda ahora, Cinta no llegó por centímetros a un centro lateral de Sandoval.

Fue la gran sorpresa en el 'once', Carlos Cinta, que volvió a cumplir y a arrancar la ovación de la grada cuando se retiró resoplando, roto, casi muerto, a 25 minutos del final. Suyo fue el primer gol hace una semana y casi suyo fue el segundo ayer que abrió el marcador. Larrubia le encontró perfecto, el emeritense tiró con toda la intención casi desde la frontal del área y el rechace de Álvaro Cortés, el guardameta del Pontevedra, lo enganchó Sandoval para poner a su equipo por delante en el marcador por primera vez en lo que llevamos de temporada.

Mérida AD Javi Montoya; Felipe Alfonso, Nacho González, Bonaque, Álvaro Ramón; Luis Acosta, Meléndez (Kamal, 86'), Larrubia (Busi, 86'), Sandoval (Artiles, 60'); Nando Copete (Lolo Pla, 60') y Carlos Cinta (Viñuela, 67'). 2 - 0 Pontevedra CF Álvaro Cortés; Bastos, Churre, Miguel Román (Martín Diz, 72'), Valen (Oier Calvillo, 46'); David Soto, Yelko, Álex González, Alberto Rubio (Gueye, 76'); Jon Bakero (Brais, 46') y Charles (Rufo, 64'). GOLES: 1-0, Min. 27: Dani Sandoval. 2-0, Min. 76: David Larrubia.

ÁRBITRO: Germán Cid Camacho (del colegio castellano-leonés). Amonestó al emeritense Artiles y a los gallegos Rufo y Mario Ortiz.

INCIDENCIAS: Poco más de 2.000 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Se guardó un minuto de silencio antes del partido por el fallecimiento del abuelo paterno de Carlos Cinta, Ignacio.

El 1-0 intensificó el dominio visitante, y también su intención de llegar al área de Javi Montoya. Durante la primera parte, como el grupo de Antonio Fernández abría tanto y tan bien el campo, Álvaro Ramón sufrió mucho por su banda, con Bastos y Alberto Rubio percutiendo por allí. Fue lo más peligroso del Pontevedra en toda la primera mitad, esos centros laterales. Pero no remató ninguno.

Otra modorra

Tras el descanso, con las entradas de Oier Calvillo y Brais, el Pontevedra se aprovechó de la modorra del Mérida e intensificó su dominio. Sufrió en ese primer tramo el Mérida, que no conseguía retener el balón ni enganchar una contra en condiciones. Meléndez, que siempre venía a recibir para iniciar la jugada de manera limpia, no encontraba ahora pases a Sandoval, Nando Copete y Larrubia, ya muy cansados de correr tras el balón y al espacio.

Por eso no tardó mucho Juanma Barrero en refrescar su ataque: retiró a Sandoval, Copete y Cinta y metió aire con Artiles, Pla y Viñuela. Y el equipo se sacudió el dominio y empezó a hilvanar transiciones. A falta de quince minutos del final, de una falta peligrosa a favor del Pontevedra, Artiles robó en campo propio y salió a correr a campo ajeno. Vio a Larrubia como Speedy Gonzales por la derecha, se la puso con el exterior y el malacitano mató el partido con la pausa que le faltó hace una semana ante Unionistas. De él nació el primer tanto de Sandoval y él cerró un partido tranquilo para el Mérida. Si no se apaga, su talento va a protagonizar la temporada romana, porque verlo jugar es una delicia.

Y a partir de ahí, aunque el dominio y el balón seguía siendo del Pontevedra, los de Juanma tuvieron el tercero en un par de transiciones peligrosas y a Montoya no lo vimos hasta la última jugada del partido, cuando se estiró para parar un remate a bocajarro de cabeza de Rufo. Hasta eso le salió a pedir de boca al Mérida: el único disparo entre los tres palos del Pontevedra llegó en el descuento y acabó en paradón de Montoya.

Con este primer triunfo del curso, los emeritenses salen del descenso, se guardan el comodín del partido aplazado en Talavera y disfrutan del confeti de su afición.