El Badajoz no puede inscribir a Isaac Jové por un impago al Fuenlabrada por Tahiru Awudu

Manuel García Sábado, 12 de marzo 2022, 10:22

Esta semana se conocía que Lanuspe SL había inscrito los poderes notariales en el registro mercantil para cerrar la firma del acuerdo con Óscar Cano, paso necesario para formalizar el acta de conciliación en el colegio de entrenadores. Eso se traducía en que Isaac Jové tenía vía libre para sentarse por fin en el banquillo este sábado tras cuatro jornadas sin poder hacerlo. Sin embargo, finalmente no será así.

Para explicar el motivo hay que remontarse al 28 de junio, fecha en la que el Fuenlabrada reclama al Badajoz 100.000 euros, la mitad en concepto de la cesión de Tahiru Awudu y el resto por daños y perjuicios por el incumplimiento de ese pago no efectuado. El Comité Jurisdiccional de la Federación Española de Fútbol abrió expediente y dio un plazo de alegaciones que no fue atendido por el conjunto blanquinegro, por lo que el 29 de julio se estimó dicha petición. El 13 de septiembre, el club madrileño informó de que no se había saldado la deuda y el Badajoz volvió a ser requerido por esta cuestión, respondiendo que la cuenta bancaria del club se hallaba bloqueada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga por la causa relacionada con la detención de Joaquín Parra. En enero, el Fuenlabrada vuelve a reclamar y el Badajoz aduce que se encuentra en un proceso de compraventa sujeto a la autorización del Juzgado de Málaga.

El 15 de febrero, el club madrileño reiteró su solicitud ante el canal jurídico de la RFEF, que determinó sancionar a la entidad pacense prohibiéndole la «expedición y/o renovación de licencias de futbolistas y entrenadores», como recoge el artículo 49 del Reglamento General. Es decir, hasta que no se resuelva esa causa no podrá inscribir a Isaac Jové. Y ese es el inconveniente que tiene que resolver ahora la entidad pacense para que el preparador catalán pueda dirigir a los suyos desde la banda. Sin olvidar que la demora se amplía ya a cinco semanas, lo cual supone un perjuicio económico que asciende a 9.000 euros en concepto de multa, contemplada por el Código Disciplinario de la RFEF.

«No es algo pequeño ni sencillo. Lo están tratando con el Fuenlabrada, a ver cómo se puede llegar a un consenso para solucionarlo lo antes posible», explicó el entrenador del Badajoz.