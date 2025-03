El club oficializa la incorporación de De la Víbora

Martes, 31 de enero 2023, 13:33 Comenta Compartir

Aunque empezó a trabajar la semana pasada con sus nuevos compañeros, el Mérida no pudo oficializar el fichaje de David de la Víbora Bonilla (Móstoles, 2003) hasta este lunes, cuando el Real Madrid firmó lo último que había que firmar y dio el visto bueno a la operación.

El lateral izquierdo madrileño, que ocupará ficha de sub-23 y cierra el mercado de fichajes de invierno para el Mérida, vivirá en el Romano su primera aventura de verdad, tras doce temporadas en la cantera del Real Madrid (desde benjamines hasta juveniles) y su breve paso el curso pasado por el Levante de División de Honor.

«Esto es algo nuevo para mí: se me dio la oportunidad de venir y no me lo pensé dos veces», confesó el jugador en los canales oficiales del club. «Tengo ganas de demostrar en el verde cómo soy: trabajador, competitivo... y la afición lo verá. Vengo a comerme el césped. Esto es una gran oportunidad para mí».