Kike Royo: «Tenemos que dar más, porque el Badajoz merece unos mínimos»

«Tenemos que dar más porque este club merece unos mínimos». Kike Royo se manifiesta sin pelos en la lengua y con la autoridad que ... le otorga un peso específico adquirido a pulso en un vestuario que ya lideró durante tres años y en el que vuelve a convertirse en una voz autorizada como capitán tras su anhelada vuelta al Badajoz. «Esta semana ha sido de hablar entre nosotros, de decirnos las cosas a la cara», añade.

Si en su anterior etapa las llamadas desde la prensa venían motivadas por convertir el cero en su portería en una hoja perenne en el cuaderno de bitácora blanquinegro, la historia ha dado un vuelco absoluto, solo una vez ha quedado inmaculado su arco. Tanto para lo positivo como para lo negativo, la responsabilidad es compartida: «Cada uno en su faceta sabe lo que tiene que mejorar, tenemos que hacer autocrítica». Continúan atenazados e incapaces de romper la dinámica, «es un querer y no poder, solo falta que los resultados acompañen. Ojalá los entrenamientos valieran puntos, porque ves al grupo trabajar y es una maravilla, ni una mala cara, juegue quien juegue».

Lo que transmite el equipo blanquinegro es ansiedad y nerviosismo que desmorona cualquier planteamiento al primer contratiempo. «Cuando estás en esta situación, te meten un gol y dices: '¡otra vez lo mismo!' Y el equipo baja los brazos, tenemos que cambiar ese chip, porque hay plantilla de sobra para revertir esta situación».

La gran incógnita reside en ¿por qué da esa sensación de vulnerabilidad el equipo pacense? «Los errores nos han condenado. En esta categoría, si no eres contundente en las dos áreas acabas donde estamos, la clasificación no engaña», narra el guardameta riojano, coincidiendo con una reflexión reciente del técnico José María Salmerón. Y eso se ha traducido en que los extremeños han encajado 15 goles en nueve jornadas y son terceros en esa estadística. Números que contrastan con los ocho que registró en toda la temporada 2020/21, en la que disputó 22 encuentros. En la anterior fueron 24 tantos en contra en 30 duelos.

Aunque no es una situación nueva para Kike Royo, que ya experimentó un estado de convulsión deportiva similar en su debut con un Badajoz tísico en la retaguardia y cuya puerta fue perforada en once ocasiones (con 4-0 del Talavera incluido) en nueve citas. Cuatro derrotas, tres empates y tan solo dos victorias desembocaron en la destitución de Paxti Salinas. «Nos metimos en un bucle y me recuerda mucho a aquello, ojalá tenga el mismo final». Porque a partir de ahí, con Mehdi Nafti implementaron una fortaleza ausente hasta la fecha y escalaron hasta alcanzar el playoff, en parte por una parada milagrosa suya en un penalti postrero ante UCAM. No le gusta hacer proyecciones futuras, pero espera revertir pronto esta coyuntura, «porque tenemos detrás una ciudad y un club que se merece, como mínimo, estar de mitad de tabla para arriba». La paciencia de los seguidores ha empezado a agotarse. Primero pidieron la cabeza de Isaac Jové y, tras la última derrota en el Nuevo Vivero, la ira se dirigió hacia el palco. «A nadie le gusta que le piten en su casa pero conozco bien lo exigente que es la afición. Tarde o temprano volverá todo a la calma. Es una masa social que muy pocos clubes de esta categoría tienen y cuando las cosas van bien te tratan como a un jugador de Primera División».

La llegada de Salmerón

La irrupción de Salmerón en el banquillo aporta un salto cualitativo que esperan poder reflejar pronto en el campo. «Ha venido con las cosas claras. Incide sobre todo en el aspecto defensivo, en no encajar y ser sólidos». Unos fundamentos que necesitan que den frutos inmediatamente en el duelo del domingo (18.00 horas) en Alcorcón. «Si ganamos son seis puntos, tres por ganar y tres por la moral que coges». En ese plano, en el anímico, le está tocando realizar horas extra por su condición de veterano en un grupo joven y nuevo. «Intento transmitir tranquilidad sin que olviden el sitio en el que están. Cuando firmas sabes dónde vienes y a lo que te expones». Y, sobre todo, insiste en el valor del escudo que defienden. «A esas edades no eres consciente de lo que te estás jugando, tienen que salir cada partido como si fuera el último. La jornada que pasa no vuelve».

En cuanto a lo institucional y el 'spin-off' de 'Juego de tronos' con el bastón de mando del Badajoz como centro de la trama, Kike Royo asegura que se mantienen al margen. «El club está cumpliendo con todo lo que nos dice, no solo a nivel de pagos, sino también en otros aspectos. Cualquier duda la hablamos directamente con la dirección general o la dirección deportiva y nos decimos las cosas a la cara. Estamos muy tranquilos».