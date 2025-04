El club se juega su futuro más próximo en la junta de acreedores de hoy La entidad necesita llegar a un acuerdo para marcar un calendario de pagos y así no entrar en liquidación

R. P. ALMENDRALEJO. Miércoles, 27 de octubre 2021, 08:06 Comenta Compartir

La junta de acreedores del Extremadura ya está aquí. Después de que la reunión más importante de la historia del club fuese aplazada hace más de un mes, el Extremadura se enfrenta ahora a una junta de la que depende su futuro más inmediato. La celebración de la junta estaba prevista para el pasado 15 de septiembre, pero el administrador concursal accedió a que se celebrase hoy, a las 11.00 horas, en Badajoz.

El Extremadura necesita que los acreedores voten a favor de un calendario de pagos para que el club no vaya a liquidación. Hay dos opciones: cobrar el cien por cien de la deuda en diez años o el 40 por ciento en cinco. En todo caso, el Extremadura empezaría a pagar dentro de un año. Eso sí, la deuda con jugadores, cuerpo técnico y trabajadores tendría que empezarse a abonar una vez que se llegue a un acuerdo en la junta de acreedores. Además, es necesario un 65 por ciento de los votos a favor para aprobar ese calendario de pagos.

El Extremadura ha querido retrasar lo máximo posible la celebración de esta junta de acreedores para ganar tiempo y que el dinero del grupo inversor llegase. No ha sido así, pues Khalifa Capital no ha desembolsado los 3,5 millones de euros que el club aseguró que iba a invertir. Por lo tanto, el Extremadura se presenta en el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz con muchos problemas económicos por solucionar y con la necesidad de aprobar un calendario de pagos para no desaparecer.

Desde el club están seguros de que el acuerdo en la junta de acreedores va a salir adelante, que se va a conseguir acordar un convenio y que el Extremadura va a poder ganar tiempo para intentar solventar los problemas económicos. La dirección de la entidad almendralejense cuenta con una baza a favor, y es que si los acreedores votan en contra de aprobar un calendario de pagos van a tener muy complicado cobrar la deuda que el club mantiene con ellos. No tiene apenas activos y tanto Hacienda como Seguridad Social serían los primeros en cobrar con el dinero que se obtenga de la venta de esos activos. A partir de ahí, serían los acreedores los que empezarían a recibir el saldo sobrante. Por eso, desde el Extremadura se entiende que se va a aprobar dicho convenio.

El Extremadura ganaría tiempo, pero se quedaría sin margen de error. Una vez que se comience a pagar a los acreedores, en diciembre del próximo año, el Extremadura está obligado a cumplir con dicho calendario, ya que si se salta algún pago el club entraría en liquidación.

A partir de las 11.00 horas comienza la reunión y por el mediodía se sabrá el resultado de la misma. El futuro más inmediato del Extremadura depende de la resolución que se adopte en esa junta de acreedores.