El contrato de Luis Acosta (Cádiz, 1994) dicta que volverá a jugar en el Romano la próxima temporada. El futbolista más regular de la plantilla ... y uno de los mejores del curso ha cumplido con las dos cláusulas firmadas este verano: la de partidos disputados y la de objetivo del equipo. «Me gusta que Luis continúe en el Mérida porque es un profesional como la copa de un pino», le echa flores Juanma Barrero.

«Lo que vosotros veis todos los domingos, lo veo yo todos los días, porque así entrena de lunes a sábado: con esa intensidad, con ese ímpetu, con esa fuerza en los duelos… Profesionales así hay que tenerlos siempre en el equipo». De ahí que David Rocha esté trabajando con sus representantes en ampliarle el contrato hasta el 2025. «Estoy muy contento porque estoy a gusto en el club y porque me gustaría darle continuidad a lo que estamos haciendo esta temporada», se arranca el propio Luis Acosta.

«Estamos negociando cambiar algo del contrato y renovar de otra manera, pero eso son cosas de representante y de club, yo ahí no me meto»

- Tras la temporada que está completando, ¿ha habido que tocar algo del contrato o seguirá en las mismas condiciones?

- El año que viene ya estaría firmado porque se han cumplido una serie de cláusulas, no haría falta tocar nada, pero estamos negociando cambiar algo del contrato y renovar de otra manera. De momento la cosa está parada. Son cosas de representantes y del club, yo ahí no me meto.

- ¿Es consciente de que su continuidad, para la afición, puede ser incluso más placentera que una victoria el sábado en Algeciras?

- Yo estoy sintiendo el apoyo de la gente, esa sensación de que te quieren. Y es muy gratificante porque te hace sentir un jugador profesional. Lo viví el año pasado en Unionistas y no me esperaba vivirlo aquí también en Mérida… pero sí lo estoy viviendo.

- Que siga Luis Acosta es un empuje muy significativo para el proyecto del club.

- Es importante que ciertos jugadores que están haciendo una gran temporada continúen en el proyecto. El club quiere hacerlo bien: no tiene una apuesta cortoplacista de a ver si sale todo en uno o dos, sino que quiere darle una continuidad de muchos años. Que ciertos jugadores sigan es una buena señal porque eso anima a que todo el mundo siga en el barco.

- El miércoles le vimos tuitear con Meléndez…

- Su temporada está siendo muy buena, de superior categoría, y espero que tenga la suerte de dar ese paso. Al final, si tiene cosas importantes fuera de Mérida, las valorará. Si no tiene un equipo que sea un escalón más claro, se planteará seguir aquí porque está muy a gusto. Depende todo de cómo se mueva el mercado para él.

«Si llega el verano y al final tengo la posibilidad de plantearme una cosa más seria, sería cuestión de hablarlo con el club, pero no pienso en eso ahora»

- ¿Usted no ha tenido pretendientes?

- En invierno hubo contactos porque algunos equipos se interesaron… pero ahora tengo un año más. A día de hoy no me preocupa eso y no tengo constancia de que tenga pretendientes, pero nunca se sabe lo que puede pasar. Si llega el verano y al final tengo la posibilidad de plantearme una cosa más seria, sería cuestión de hablarlo con el club.

- ¿Tiene cláusula?

- Todos la tenemos y evidentemente que habría que negociar. Pero no pienso en eso ahora mismo.

- ¿Se esperaba lo que están consiguiendo cuando le presentaron en verano?

- De entrada, uno siempre tiene objetivos ambiciosos e importantes dentro del equipo, pero luego hay cosas que escapan de tu control: alguna lesión, que el míster prefiera a otro jugador… Pero sí que ha sido mejor de lo que pudiera pensar.

- ¿Es esta su mejor temporada?

-Puede que sea la más regular. Más allá de que una temporada pueda tener partidos mejores o peores, he mantenido un nivel constante y eso es muy difícil en el fútbol de hoy en día.

- De tenerle algo de miedo a la categoría en septiembre han pasado a perdérselo por completo.

- Hemos ido creciendo todos como equipo. En la primera vuelta nos encontramos cómodos jugando de una manera y ahora nos estamos encontrando a gusto jugando de otra, no tan a la contra y siendo protagonistas con balón en algunos momentos. Es positivo tener varias bazas porque hay equipos que ya nos conocían de la primera vuelta. Nos ha dado mucho encontrar la posición de Dani Lorenzo, ese escalón intermedio entre la zona de atrás y arriba, y hemos sabido conectar con él. Es una figura que nos ha faltado en la primera vuelta y ahora lo estamos utilizando mucho en la segunda.

- ¿Alcanzar la quinta plaza es real?

- Fácil no va a ser porque no depende de ti. Podríamos incluso ganar los cinco partidos y no meternos. Fácil no es porque todo pasa por hacer muchos puntos de los pocos que quedan. Pero ahí está… y mientras sea posible, la vamos a pelear. Por ejemplo, si queremos mirar al playoff tendríamos que ganar en Algeciras, y es un rival y un campo complicados. De momento vamos a plantearnos el tema de la Copa del Rey, que es un objetivo bonito para el club y luego, si sacamos puntos estas jornadas, apuraremos hasta el final por el playoff.