Un cierre de telón descafeinado para el Badajoz

«La motivación la perdimos todos el sábado». Lapidario y sin paños calientes se presentó este viernes el Isaac Jové más sincero, transparente e íntimo ... de la temporada. Liberado de la tensión acuciante de la lucha por un objetivo titánico y con la satisfacción de haber exprimido las opciones del Badajoz hasta casi el último instante, se le vio tranquilo, distendido y cercano. «Es mi peor semana desde que estoy aquí, aunque hayan pasado otras cosas, porque tuve que pasar ese duelo de tres días». Pese a la plena consciencia de que se trataba de un reto mayúsculo y que el margen de error era mínimo, reconoce que es «un mazazo enorme, es muy difícil girar una situación así».

Su comparecencia comenzó narrando un escenario que se intuía, en el que se ha impuesto una atmósfera de pesadumbre, decepción y desazón. «Semana descafeinada, duro para todos llegar a este partido sin opciones de disputar el playoff». La prioridad ahora es cerrar cuanto antes este capítulo salpicado por un guion caprichoso y bastante despiadado, que ha deparado para los protagonistas de esta surrealista historia una trama plagada de vicisitudes. «No podemos obviar que las mentes están más en que termine ese partido que otra cosa. Pero es normal».

Con esos mimbres anímicos se disputa este sábado, en el Nuevo Vivero, ante el Rayo Majadahonda (18.30 horas), el duelo que sirve de epílogo para el conjunto blanquinegro en el curso 2021/22. No se puede decir que no haya nada en juego, aunque los alicientes son poco atractivos y las probabilidades de alcanzarlos, remotas. El Badajoz pugna aún por adjudicarse una plaza para diputar la Copa del Rey. Para ello tendría que finalizar en la sexta posición (son 5 plazas en el grupo, con los filiales exentos, como es el caso del Celta B, ahora mismo cuarto). Pero no dependen de sí mismos. Ni siquiera el triunfo les asegura el premio de consolación. De hecho, necesitan una carambola de resultados añadidos a la victoria en su feudo: que no se produzca un triple empate a 59 puntos, en el que saldrían perdiendo los blanquinegros, y esperar los tropiezos de Unionistas y Real Unión de Irún. Un galimatías que ha pasado bastante desapercibido en el vestuario estos días y que no ha sido un acicate de peso para realzar el ánimo de la tropa. Aunque la obligación del técnico catalán es reforzar ese espíritu competitivo demostrado hasta la fecha. «Vamos a pelearlo y a intentarlo, si podemos entrar sería magnífico, sobre todo para los que tienen contrato y se quedarán».

Aunque en el planteamiento del propio preparador del conjunto extremeño se infiere que en el envite habrá ocasión de realizar rotaciones, dando entrada a futbolistas que han gozado de menos oportunidades. «Habrá minutos para todos, debutará algún juvenil, que nos han ayudado mucho a mantener el nivel de los entrenamientos cuando la plantilla era corta. Se merecen un premio y lo van a tener». Los canteranos Iñaki, Fernando, Álex López y Pablo Guerrero completarán una convocatoria en la que no estarán Otegui y Dani Fernández, con sendas lesiones de hombro, ni Tahiru Awudu, que cumple ciclo de amonestaciones.

Una alegría para la afición

Jové puso el énfasis en la necesidad y las ganas de brindar una alegría a su gente, «luchar, jugar bien y conseguir una victoria para ellos, para la afición y para el Badajoz». Sin perder de vista que delante tendrán a un rival que llega quinto, colocado en el último puesto que da derecho a disputar la fase de ascenso a Segunda y que, por tanto, es el mejor colocado para apropiárselo.

Y a partir de la semana que viene, ¿qué? «Lo hemos hablado en petit comité el cuerpo técnico, se va a hacer el mes largo con la incertidumbre y todo en el aire. A ver qué sucede, qué proyecto se hace y con quién se cuenta. Solo sabemos los que tienen contrato».

Ya en el ocaso de la campaña, es turno para valoraciones y cierta retrospectiva y Jové considera un éxito su paso por el club, pese a que cuando recaló «tenía pinta de fracaso, de entrar y llevarte un buen palo, pero dije 'voy a intentarlo'». Sin grandes estridencias y progresivamente, el tiempo le fue dando la razón a base de números. «La adaptación fue dura al principio, pero rápida, me enfoqué en demostrar y en cambiar la opinión de la gente a base de trabajar y de resultados. Ahora siento el cariño de la gente y creo que están contentos».

Y no vacila ni un segundo a la hora de señalar la goleada ante el Deportivo como uno de sus recuerdos blanquinegros indelebles: «Un partido en el que salió todo. ¡Buah! No lo voy a olvidar nunca, como profesional es uno de los días más bonitos de mi vida, lo valoro con sobresaliente».