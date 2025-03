Chuma y Dani Lorenzo ya están en Mérida

Juanma Barrero podrá contar este domingo para recibir al San Fernando con dos efectivos más: el cedido por el Málaga Dani Lorenzo (Marbella, 2003) y ... el ya ex jugador del UCAM Murcia Rafael González 'Chuma' (Sevilla, 1997), que ocupará la ficha senior libre de Artiles. A la dirección deportiva emeritense le quedarían por tanto solo dos fichas sub-23 libres, en principio para el mediocentro camerunés del Marino de Luanco, Ben Hamed, y para el lateral izquierdo que compita con Álvaro Ramón, siempre y cuando el club decida finalmente doblar esa posición.

La competencia de Carlos Cinta y Lolo Pla llega procedente del UCAM de Segunda Federación, donde no ha cuajado tanto a como lo hizo el curso pasado en el San Roque de Lepe. Formado en las categorías inferiores del Sevilla, llegó a jugar en esa etapa formativa la Youth League, la Tercera División con el Sevilla C y un partido con la selección española sub-16. Con 19 años fichó por la Unión Balompédica Lebrijana y fue tan fuerte su olfato goleador que de ahí dio el salto al filial del Córdoba, donde llegó a debutar con el primer equipo en Segunda A en la temporada 18-19.

Tras su paso por el Atlético Levante y Xerez CD, se destapó el año pasado en el San Roque de Lepe, donde se convirtió en el segundo máximo goleador del grupo del Mérida y el quinto de la categoría, tras marcar 16 goles en 26 partidos. Fichó este último verano por el UCAM para ser referencia en un proyecto que quiere retornar a Primera Federación, pero no le ha salido y solo ha marcado un gol en 15 partidos.

El amigo de Larrubia

La mejor noticia para la afición emeritense, tras la confirmación de la cesión de Dani Lorenzo, son los comentarios con sede en Málaga, tanto criticando la decisión deportiva del club blanquiazul como alabando el presente y la proyección del chaval, que llega a Mérida para disputarle el puesto a Meléndez, darle descanso o jugar a su lado cuando Juanma Barrero opte por cambiar de sistema. «Se trata de un joven centrocampista habilidoso y con calidad que puede jugar de mediocentro y que también puede ocupar varias posiciones de ataque», lo presenta el conjunto emeritense.

El motivo de la cesión de uno de los grandes talentos de la plantilla de Pepe Mel es que se foguee y progrese a la velocidad de David Larrubia, el otro futbolista cedido por el Málaga el pasado verano. Este mediocampista marbellí se formó en las categorías inferiores del Málaga y del Real Madrid y, tras regresar a tierras malagueñas el año pasado, ascendió del División de Honor Juvenil al primer equipo pasando por el filial de Tercera, donde coincidió con David Larrubia. Este curso ha acumulado en media vuelta en Segunda un total de trece partidos y otros tres en Copa del Rey con apenas 19 años.

«Tenía muchas ganas de llegar. El fin de semana se me ha hecho largo», declaró Dani Lorenzo nada más aterrizar ayer en el césped del Romano. «Estoy muy contento e ilusionado. David Larrubia me ha hablado maravillas y creo que es un paso importante para seguir creciendo como futbolista. Soy un jugador asociativo e imaginativo, que siempre trata de hacer lo mejor para el resto del equipo y alguna que otra jugada diferente, llegar a tres cuartos y… bueno, ya me veréis. Tengo ganas de conocer a la afición y que ellos me conozcan a mí». Antes de partir hacia el Romano, ha ampliado su contrato con el Málaga un año más, hasta 2025.