César Gómez devuelve la alegría al Cacereño

Dani Lara Talavera de la Reina Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

El Cacereño cortó de raíz una racha de cinco derrotas consecutivas entre Primera Federación y Copa del Rey superando a domicilio a un rival directo por la salvación, el también ascendido Talavera, al que le entregó el penúltimo puesto de la clasificación (0-1). Decidió la contienda un solitario y madrugador tanto de César Gómez.

El delicado duelo de El Prado comenzó con un Cacereño muy activo buscando adelantarse cuanto antes. Así, a los dos minutos, Carlos González condujo el balón varios metros por el carril central y soltó un disparo lejano que se marchó por encima de la portería. Poco después, un servicio de Berlanga desde la línea de fondo se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador. La tercera intentona visitante sí tuvo el premio del gol. Joserra puso un centro raso desde la izquierda al primer palo y César Gómez metió el pie para enviar el cuero al fondo de la portería en el minuto 11.

El Talavera pasó a tener el dominio, pero sus numerosos balones colgados al área fueron resueltos por la defensa visitante. A la media hora de juego, el Cacereño sufrió el contratiempo de la lesión de Deco, relevado por Rementeria, aunque el capitán aprovechó la situación física adversa para forzar la quinta tarjeta amarilla y la consiguiente sanción de un partido ante su previsible baja de cara al duelo del próximo sábado contra el Racing de Ferrol en el Príncipe Felipe.

Los compases previos al descanso trajeron la mejor oportunidad del Talavera. En el minuto 44, Roig remató raso a la altura del punto de penalti, y el balón golpeó la base del poste y se paseó por la línea de meta hasta llegar a Di Renzo, que, escaso de ángulo, no logró batir a Diego Nieves.

TALAVERA Jaime; Manu Farrando (Arturo, min. 46) (Sergio Montero, min. 51), Sergi Molina, Álvaro López, Roig (Cuenca, min. 86); Valen (Ayllón, min. 71), Luis Sánchez (Marcos, min. 46), Isaiah, Pitu, Edu; y Di Renzo. 0 - 1 CACEREÑO Diego Nieves; Emi, Javi Barrio, Martínez, Joserra; Deco (Rementeria, min. 30), Diego Gutiérrez; Iván Fernández (San Vicente, min. 68), Carlos González (Raúl Sanchís, min. 61), Berlanga; y César Gómez (Diego Gómez, min. 68). GOL 0-1: César Gómez, min. 11.

ÁRBITRO Oreiro Hermida (Comité gallego). Enseñó tarjeta amarilla a Isaiah, Sergi Molina; Deco, Emi y Rementeria.

INCIDENCIAS El Prado, 3.871 espectadores.

El entrenador del Talavera, Diego Nogales, realizó dos sustituciones al paso por los vestuarios de El Prado. Manu Farrando y Luis Sánchez dejaron sus plazas a Arturo y Marcos. El recién ingresado Arturo recibió un fuerte golpe en la rodilla izquierda al poco de la reanudación y se marchó relevado por Sergio Montero. A pesar del contratiempo, el conjunto blanquiazul fue creciendo y acercándose cada vez con más peligro a la portería del Cacereño, pero la falta de acierto en remates teóricamente asequibles y las paradas de Diego Nieves abortaron la igualada local.

El tercer lesionado del encuentro fue el visitante Iván Fernández, el cual se retiró del partido junto al goleador César Gómez, y se sumaron al duelo el defensa San Vicente y el delantero Diego Gómez.

La polémica irrumpió a diez minutos de la conclusión. El revulsivo Marcos se internó en el área con el balón controlado y acabó en el suelo ante la presencia de Javi Barrio. El cuerpo técnico local solicitó la revisión de la jugada al interpretar penalti, pero el colegiado gallego Oreiro Hermida mantuvo la decisión inicial de no señalar la infracción.

Al revulsivo visitante Diego Gómez no se le concedió un gol en el minuto 92 por falta previa a un defensa.

El Cacereño compitió muy bien ante un rival directo, dejó su portería a cero cinco jornadas después y escaló del penúltimo al antepenúltimo puesto de la clasificación, a tres puntos de la zona de permanencia, delimitada por Osasuna Promesas, precisamente el último verdugo del Cacereño.