Mucho Celta en el Romano

Juanma Barrero: «Lo peor no ha sido el resultado»

Juanma Barrero subrayó en rueda de prensa lo que muchos aficionados pensaron mientras veían pasar la segunda parte: «Lo peor de todo no es el resultado… sino el perder para el derbi a Nando Copete por sanción y a un jugador más como De la Víbora por lesión».

Porque el técnico del Mérida se fue medianamente satisfecho tanto con el partido de su equipo como por la idea planteada. «La primera parte ha estado muy igualada en el juego. Incluso nosotros un poco mejor que ellos. Hemos conseguido que no estuvieran cómodos. Estábamos bien… pero han llegado los dos goles que han sido como dos gotas de agua. Ahí, con dos córners a favor, no te puedes equivocar, y menos con estos equipos, que no fallan esas. Pero aparte de esas dos contras que han acabado en gol, ha estado todo muy igualado. Sin grandes ocasiones para ninguno».

«Luego ya la segunda parte ha sido tirar de heroica. Hemos pasado a defensa de cuatro y juntado a Nando Copete con Chuma y eso nos obligaba a saltar a un uno contra uno en todo el campo. O salíamos por todo lo alto o era enfermería por la calidad que tienen ellos. Pero nos ha faltado atacar mejor el área».

Según el técnico emeritense, nada tuvo que ver el cambio de sistema (pasar a defensa de cinco) para los dos goles que encajó el equipo en la primera mitad: «Ahí no tiene nada que ver el sistema. Hubiera pasado lo mismo jugando con cuatro. No me arrepiento de haber cambiado el esquema porque le hemos hecho un partido donde no se encontraban cómodos con balón. Pensábamos que esa interpretación, tras tanto tiempo sin jugar Diego Parras y De la Víbora, les beneficiaba porque, si se equivocaban al saltar, había tres compañeros por detrás para corregir».