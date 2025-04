Carlos Cinta: «Es el momento de mi vida»

R. P. Mérida Viernes, 5 de agosto 2022, 21:34 Comenta Compartir

Todos, a lo largo de nuestro camino, tenemos un momento. Cuando sin proponértelo te extravías, acabas en una estación, no sabes a dónde ir y, de pronto, aparece y se para un tren que abre sus puertas. Lo que diferencia a unos de otros es saber reconocerlo. Y Carlos Cinta (Mérida, 1998) es de los que lo saben: «Es el momento de mi vida y no lo voy a desaprovechar», dice obcecado. Seguramente sea la frase de la pretemporada emeritense, a pesar de que Cinta se desenvuelva mejor en un estadio ante dos mil o tres mil espectadores que hablando públicamente.

Independientemente de que sucediera o no lo de La Nucía, la dirección deportiva sí lo tenía claro. Fue salvar al Don Álvaro en Aceuchal, proclamarse pichichi de la categoría y firmar poquísimo después por el Mérida. «Buscábamos un delantero de sus características, pero el club no puede pagar lo que piden ese tipo de futbolistas en Primera Federación. Y decidimos que, si lo teníamos en casa, que lo moldeáramos y lo construyéramos nosotros para que fuese un jugador de futuro para el club», se sinceró David Rocha en una esquinita de la tienda de Fibrix, otro de los patrocinadores importantes de la entidad, en mitad de la presentación de Cinta y Nando Copete.

Nacido en Mérida hará poco más de 24 años y criado en las categorías inferiores del club, Carlos Cinta emigró en juveniles para jugar en el Atlético San José y el Extremadura. Y cuando se le terminó la categoría, fue carne de Regional: Guareña, Don Álvaro y filial del Mérida. Entonces llamó la atención de Dani Mori, Miguel Rivera y todos sus compañeros. «Yo les decía a los entrenadores que le pusieran. Tenía un instinto ganador… Con muy poco, generaba cosas», lo recuerda Rocha. Tras debutar con el primer equipo en Segunda B, dejó el filial para probarse en Tercera, en el recién ascendido más modesto de la historia de la categoría, y lo que hizo el año pasado es historia.

«A mí me dijo antes del partido ante el Jerez, en la penúltima jornada, que confiara en él, que iba a hacer goles para salvarnos. E hizo tres en dos partidos», lo contextualiza Moisés Prieto, presidente del Don Álvaro, testigo ayer de la presentación de Cinta. Y hasta el momento está cumpliendo e ilusionando en los cuatro partidos que lleva el Mérida de pretemporada. «No veo nada de lo que se dice o escribe, solo trabajo día a día para dar más de lo que pueda. Agradezco todo lo que el club está haciendo por mí, y voy a devolverlo dándolo todo y más. Más del cien por cien».

«Yo soy un tipo ambicioso que no se conforma con estar. Cada vez quiero más. Lo del tema del peso lo estoy trabajando en silencio y poco a poco dará sus resultados. Se nota el salto de dos categorías, sobre todo en intensidad y ritmo de balón, pero poco a poco voy cogiendo el nivel de todos mis compañeros y estoy muy contento», responde el canterano emeritense a cada una de las preguntas. «Queremos ser quien le dé la oportunidad de su vida. Sabe los pasos que tiene que seguir y confiamos en que nos va a dar muchas cosas. Va a ser un jugador muy utilizado», pronostica el director deportivo.

Lo personal de Copete

Junto a Cinta, también explicó Nando Copete (Almendralejo, 1992) por qué el Mérida. «No es solo un tema económico, sino familiar. Si salgo fuera, me tengo que ir solo… y eso, a la larga, hace que tu rendimiento no sea el adecuado. Aposté por venirme a casa. Tengo, además, esa espinita de hacer algo grande con un equipo de mi tierra», se presentó el extremo-delantero que saborea los mejores años de su carrera. «Cuando estábamos formalizando el contrato, le llegó una oferta mucho más atractiva de la que le presentamos nosotros. Y dijo que no, que ya se había comprometido con nosotros. Aquí, aparte del futbolista, valoramos mucho a la persona», reveló David Rocha.

«Algún palo me han dado, pero son circunstancias», responde jocoso cuando le sacan a relucir la rivalidad deportiva entre Mérida y Extremadura. «Me da igual por dónde me ponga el míster, pero sí es verdad que donde más cómodo me encuentro es arriba en la izquierda, porque por la derecha me cuesta más».