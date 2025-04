Otro gol de Carlos Cinta hace que el Mérida sume un valioso punto en Ferrol

«La realidad es que cuando competimos bien solemos sumar»

El entrenador del Mérida, Juanma Barrero, destacó que el punto sumado le supo «bien», ya que hicieron «un buen partido» en Ferrol. «A veces se suman los tres y a veces uno, pero la realidad es que cuando competimos bien solemos sumar», defendió.

El preparador del cuadro emeritense indicó que la jugada del penalti del 1-1 le pilla «muy lejos», aunque le dijeron «que no era». «A mí no me gusta opinar nunca, ni cuando vienen para un lado ni cuando van para otro», recordó.

Se vivieron dos partidos diferentes en el primer y segundo acto. «Fue una buena primera parte nuestra, donde conseguimos desactivar a Heber y Carlos Vicente, aunque el juego por dentro nos hacía daño cuando Dani Nieto se iba de su zona y nos generaba superioridad. Luego estamos defendiendo bien y con balón en cuanto enganchábamos cuatro o cinco pases teníamos juego y se tenían que replegar», comentó.

Así llegó el gol. «Tuvimos profundidad y llegadas y ya antes tuvimos un remate fuera muy solo. Luego en una jugada en la que Brais no fue contundente en la disputa, Felipe puso un buen centro y Carlos (Cinta) marcó. Desde ahí hubo fases que tuvimos el balón y otras en la que el Racing, que tiene muchos recursos, apretó, pero no estábamos sufriendo», argumentó.

La segunda mitad ya fue diferente: «Ellos se agitaron con los cambios. Encontraron abierto a Carlos Vicente y teníamos problemas. Íbamos a hacer el cambio cuando llegó el penalti y el gol. Antes tuvimos alguna jugada en que faltó acertar con el último pase para dejar al compañero solo mano a mano con el portero. E íbamos a corregir el problema, pero se le pidió cambio al línea y no lo dio, y fue el saque de banda y el empate».

El tramo final no lo pudo valorar. «Me expulsaron y ya me fui dentro y no vi nada», lamentó. Se le refirió que hubo acoso del Racing. «Es normal que ellos apretaran y nos embotellaran, pero no puedo hablar en detalle de ocasiones o de cómo defendimos porque estaba dando paseos aquí», bromeó.

Precisamente se le comentó por qué había sido la expulsión. «No dije nada, pero no puedo comentar más, no vaya a ser que haya represalias», zanjó.

Barrero entendió normal el «punto de sufrimiento» del equipo para sumar. «Ellos dejaron defensa de tres y se volcaron porque iban perdiendo. A nosotros nos faltó enganchar alguna contra, o encadenar cuatro o cinco pases para serenar el partido y quitarles revoluciones. Pero es difícil porque ellos han ido a muerte en todas las acciones. Hicieron un buen segundo tiempo y el empate pudo ser justo», defendió.

Por último, recalcó el «agradecer siempre ese apoyo de la afición», también esta vez tan lejos de Mérida. «En el campo intentamos devolvérselo con la entrega que tienen los chavales. Queremos que se sientan orgullosos de lo que hacemos e identificados con el esfuerzo. Jugamos unas veces peor y otras mejor, pero ese esfuerzo no falta nunca», acabó.