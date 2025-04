Dar la cara y esperar el milagro para el club

RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 12 de febrero 2022, 08:20 Comenta Compartir

El fin justifica los medios. De esta forma piensa el Extremadura de Manuel Mosquera y así sacan fuerzas para seguir compitiendo semana tras semana, sin cobrar, con resultados dolorosos en contra y con la llama de la fe casi apagada. El Extremadura sigue compitiendo para darle la oportunidad al club de poder revertir la situación y que llegue un grupo inversor para salir adelante, aunque es casi imposible que esto ocurra.

Y por eso el Extremadura va a competir en Calahorra, por seguir teniendo fe en que todo se solucione y que lo que ha pasado de aquí para atrás tenga un valor al llegar al objetivo de la salvación como club. Pero el tiempo se agota y cada vez queda menos para que se confirme la liquidación de la entidad. El Extremadura tiene apenas una semana, hasta el día 20 de febrero, para buscar el dinero y no desaparecer. Ahora mismo esto parece una utopía más que una opción real.

El conjunto azulgrana vuelve a viajar con 14 futbolistas para disputar el choque y solo ocho de ellos tienen ficha profesional. Es decir, que si dos de estos jugadores con ficha profesional no pueden acabar el partido el Extremadura incurrirá en alineación indebida. Además, Pau Silva no va convocado debido a su salida del club y los dos primeros fichajes de la pasada semana tampoco estarán: el portero Marcos Lavín no puede jugar y se ha marchado y Germán Ruiz está lesionado y no debutará siquiera como azulgrana porque tendrá que pasar por el quirófano.

Pese a todo, Manuel Mosquera, técnico azulgrana, cree que todo lo que está haciendo la plantilla está justificado siempre y cuando haya una solución al problema del club. «Vamos con ese orgullo y esa forma de entender que nuestro objetivo está claro y que forma parte de la solución, si esta llega. Vamos a intentar ganar al Calahorra, que está muy bien, con la dificultad añadida de que vamos con poca plantilla. Repito que el fin justifica los medios y eso lo tenemos muy claro todos los que estamos aquí dentro y con la cabeza muy alta», señaló Manuel en la rueda de prensa previa.

La semana no ha sido fácil para el equipo. Pau Silva se ha marchado y el capitán Álex Murillo ha estado entre algodones. El central azulgrana tiene molestias en el empeine y no ha entrenado con normalidad, pero ayer se probó en el golpeo y no notó demasiados problemas. Murillo es una pieza clave en el engranaje de Manuel Mosquera, ya que es el que manda en el equipo desde el centro de la zaga y no tenerlo supondría un nuevo problema para el técnico.

El equipo no cambiará con respecto al partido ante el Sanse, ya que Manuel Mosquera alineará el mismo 'once' inicial que el viernes de la pasada semana. En el banquillo tendrá a dos juveniles junto al portero suplente, por lo que de nuevo el partido se le puede hacer largo.

Y ante el cuadro de Almendralejo estará un Calahorra que quiere apurar sus opciones de luchar por jugar el playoff de ascenso a Segunda División. Los riojanos están a seis puntos del quinto clasificado y quieren ganar para encaramarse a la zona alta de la tabla y soñar con meterse entre los cinco primeros.

El conjunto de Eduardo Docampo llega tras ganar el último partido, por la mínima, al Tudelano. El último partido en casa acabó en empate contra el Zamora, por lo que quiere volver a ganar ante su público. El técnico local tendrá la baja de Tarsi por sanción y de Martínez-Losa por lesión. Los dos jugadores han sido muy importantes durante la temporada, por lo que el equipo notará las bajas de los dos futbolistas.

El Calahorra solo ha perdido dos partidos en casa esta temporada, por lo que intentará seguir manteniendo esa fortaleza en La Planilla para conseguir una victoria importante para sus aspiraciones en esta temporada.