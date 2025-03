Kike Márquez: «Me hubiera gustado otro final o haberlo alargado»

raúl peña Almendralejo Martes, 28 de diciembre 2021, 14:15 | Actualizado 20:22h. Comenta Compartir

Kike Márquez se despidió este martes del Extremadura. El capitán azulgrana, emblema del club durante los últimos años, no continuará más en la entidad de Almendralejo. La mala situación del club ha hecho que el de Sanlúcar de Barrameda tenga que tomar la decisión de marcharse del equipo en el que alcanzó su sueño de jugar en el fútbol profesional.

Entre lágrimas y acompañado de familiares y amigos, Kike Márquez puso punto y final a una relación que ha durado cuatro temporadas y media en las que ha conseguido hitos como el ascenso a Segunda División y la permanencia de la temporada siguiente, pero que también ha tenido momentos malos como el descenso a Segunda B o los últimos meses de este 2021 para olvidar en Almendralejo.

El futbolista jugará al menos lo que queda de temporada en el Albacete, líder del grupo 2 de Primera RFEF, y luchará por un nuevo ascenso a Segunda División, esta vez con otra camiseta distinta a la azulgrana.

El propio Kike Márquez admitió que le hubiese gustado otra despedida y en otro momento, pero las circunstancias han hecho que se tenga que despedir de Almendralejo así. Ningún directivo del club acompañó al andaluz en su marcha, pero sí estuvo arropado por familiares y amigos. «Las circunstancias son las que son y en esta vida hay que tomar decisiones y me ha tocado en este momento. Me hubiera gustado otro final o haberlo alargado mucho más en el tiempo», explicó el ya exjugador azulgrana.

Kike Márquez quiso recordar sus buenos momentos, como los partidos de Mérida, Cartagena, La Coruña o Málaga, aunque admitió que el final ha sido muy distinto a sus comienzos en el Extremadura: «Son muchos recuerdos que se vienen a la mente, pero sí es verdad que el final no ha sido bonito como fue el principio».

El futbolista, muy emocionado y al borde de las lágrimas, agradeció tanto a la afición del Extremadura como a la gente de Almendralejo el trato que ha recibido en la ciudad en todo el tiempo que ha estado defendiendo la camiseta azulgrana. Sabe que volverá, pues su pareja es de Almendralejo, pero ahora se va con tristeza al recordar todos los momentos vividos. «A la afición simplemente darle las gracias en mayúsculas porque desde el primer día que vine aquí, con una espina clavada, siempre me ha ayudado desde el cariño y desde el respeto me ayudaron a conseguir el ansiado ascenso», dijo Kike Márquez.

El hasta ahora capitán azulgrana se puso como fecha límite finales de diciembre y al no llegar noticias tuvo que tomar la decisión de dejar el Extremadura. «He aguantado mucho. Me puse como meta las navidades y a partir de ahí no quería ni el cuerpo me lo pedía. He sufrido mucho como para seguir sufriendo. Ha llegado el momento de mirar por mí y por los míos. No sé en qué situación está el club ahora mismo», sentenció.

Más salidas

Por otro lado, ayer también se confirmaron las salidas de tres jugadores. Lolo González, Pastrana y Rubén Mesa también se marchan del Extremadura. El club sigue acusando las bajas de jugadores y ayer se despidieron de Almendralejo cuatro, pero no serán los últimos.

Pastrana deja el Extremadura tras dos temporadas y media defendiendo la camiseta azulgrana, primero en Segunda División y después en Segunda B y Primera RFEF. El extremo recalará en el Atlético Baleares, equipo que marcha cuarto en el grupo 2 de Primera RFEF.

El delantero Rubén Mesa también se despide del Extremadura una temporada y media después de llegar a Almendralejo. El ariete de Badajoz jugará lo que queda de temporada en el UCAM Murcia. Por su parte, Lolo González también se marcha y su destino será el Atlético Sanluqueño. El mediocentro volvió este verano a Almendralejo, pero solo ha durado unos meses en su segunda etapa en el club.