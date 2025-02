El fútbol y la medicina van de la mano, nunca mejor dicho, en la vida de Miguel Narváez. Una lesión de rodilla hace unos años ... le despertó una vocación por la traumatología que le ha llevado a enfocar sus estudios universitarios en Medicina. Cursa ya tercero y para este joven portero pacense estos meses son frenéticos de evaluación continua con auténticos exámenes finales tanto en el césped como en el aula. «Me quedan los últimos exámenes del cuarto cuatrimestre, en realidad igual que en el fútbol ahora con el Badajoz y tengo que estar muy concentrado», comenta. A punto de soplar 21 velas, Miguel Narváez López (Badajoz, 29 de abril de 2002) lleva todo al dedillo, aunque compaginar ambas carreras requiere de un sacrificio enorme. «Tengo que centrar mucho mi vida en el fútbol y la universidad. Medicina es muy exigente, pero lo estoy llevando bien. Voy a intentar no dejarme nada atrás».

De momento sus manos no son de cirujano, pero sí las de un portero que llevaba justo un año esperando su oportunidad. «Mi último partido oficial fue el 20 de abril del año pasado con el filial en la última jornada en Trujillo», recuerda. Miguel Narváez fue hace dos años el portero menos goleado de su grupo en División de Honor Juvenil y eso que el Badajoz esa temporada jugó la promoción por la permanencia.

El pasado domingo cumplía su otro sueño de debutar con el Badajoz en Ceuta. «Fue un debut muy amargo porque te vas a casa recibiendo tres goles y perdiendo tres puntos ante un rival directo. Es un varapalo muy duro que no quieres para el debut con el equipo de tu ciudad», reconoce al tiempo que se queda con lo positivo a nivel personal. «Pero por otro lado no parecía que llevara doce meses sin jugar. Me encontré muy tranquilo. Creo que lo que tuve que hacer lo hice correcto, pero te meten tres y esa es la realidad», asume.

Miguel Narváez tomó la alternativa en un momento crucial para el Badajoz. «Era complicado en todos los sentidos porque era un rival directo, jugaba en su casa, su buena racha... Me concentré en el partido porque nos jugábamos mucho y en tratar de que todo lo que dependía de mí hacerlo bien», expone. El meta pacense se entrenó como cada semana, no había intuido nada sobre su titularidad y recibió la noticia al mismo tiempo que sus compañeros. «Me enteré un par de horas antes en el hotel cuando el entrenador comunicó la alineación». Pero Miguel Narváez no se sorprendió ni le pesó la responsabilidad. «Me siento parte del equipo, en cualquier momento puedo ayudar», precisa. Ya en el campo, sus compañeros le arroparon antes de saltar al césped. «Me daban ánimos con mensajes positivos. Que jugara como sé hacerlo, como un entrenamiento más, que ya me conocían y estaban tranquilos». Y especialmente se mostró cariñoso con él Kike Royo. «Estuvimos calentando con el entrenador de porteros como siempre, pero esta vez me tocó a mí. Me deseó suerte como hemos hecho toda la temporada y me dio ánimos para el partido».

Miguel Narváez era el único jugador del Badajoz que no había disputado ningún partido esta temporada. Y lo hizo en una situación extrema en el partido clave de la temporada. Ni las 31 jornadas transcurridas con Kike Royo como santo y seña del equipo ni el hecho de entrar en la parte decisiva con el Badajoz jugándose la permanencia le hicieron desesperar por estrenarse como jugador del Badajoz, convencido en sus posibilidades de que ese día llegaría. «En ningún momento he perdido la esperanza de jugar. Soy muy exigente y trato de dar el máximo nivel cada día». David Tenorio tiene ahora la decisión de si seguir confiando en el cancerbero pacense y darle continuidad en la nueva final del domingo ante el Fuenlabrada o volver a apoyarse en la experiencia de Kike Royo. «Voy a seguir tratando de dar el máximo que pueda como vengo haciendo todo el año. Siempre estoy preparado y competitivo por si me toca jugar y también para ayudar desde fuera», sostiene.

Miguel Narváez apunta que el vestuario está tocado después de la última derrota, pero con ganas de cambiar la dinámica «El viaje de vuelta fue muy duro. Te vas con una goleada ante un rival directo, pero si analizas bien el partido no fueron tan superiores. Fue muy duro y más por lo mucho que ha trabajado el equipo en estas últimas semanas». En ese sentido, lamenta también una pizca de mala suerte por los merecimientos del equipo. «El trabajo no se ve reflejado en los partidos». El meta blanquinegro se muestra seguro de lograr la permanencia. «Quedan seis partidos y vamos a ir a muerte. Tenemos capacidad y jugadores de sobra para revertir la situación. Estoy convencido que lo podemos sacar dependiendo de sí mismos, sin llegar a mirar otros resultados».

«Ante el Castilla fueron más de 10.000 personas que es una barbaridad»

Miguel Narváez no tiene palabras para agradecer el apoyo social del Nuevo Vivero. «La afición sabe desde 2012 de donde viene y lo que ha costado llegar. Ha sido un año complicado por todo lo que viene de atrás». Ante el Fuenlabrada confía en recibir el mismo calor que hace dos semanas en la que fue la mejor entrada de la temporada. «Ante el Castilla fueron más de 10.000 personas que es una barbaridad. Es uno de los días que más gente he visto en el Nuevo Vivero y ojalá se repita el domingo porque cualquiera puede ayudar. Les necesitamos a todos». El Badajoz se juega el descenso de categoría. Una situación muy diferente a la vivida en su primer contacto con la plantilla blanquinegra como portero del juvenil. Miguel Narváez lleva tres temporadas entrenándose con el primer equipo y formó parte de la convocatoria en los dos últimos playoff de ascenso del Badajoz.