Que canten los niños en el Mérida

El Mérida ha pasado en un año de tener 299 abonados infantiles a 645. Más del doble. Ha rejuvenecido por tanto la edad media del ... Romano en tres años. Y su gran intención es percutir por este camino.

La gran estampa de la última temporada ha sido la de los niños en las gradas y la de esos mismos niños protagonizando el post partido con los futbolistas a pie de campo. En la ilusión de los más jóvenes recaen muchas de las papeletas del club para seguir creciendo en los próximos años. Entiende el Mérida que su masa social base estará siempre ahí y que poco más puede hacer por reenganchar a aquellos que se fueron bajando del barco en el pasado. Así que… todo a los niños.

«Una pasión de generación en generación» es el eslogan escogido este verano. Y los protagonistas del spot, los jóvenes que dibujaron la famosa pancarta el domingo de la Cultural: ni del Atleti, ni del Madrid, ni del Barça… ¡del Mérida! «Creemos que podemos seguir creciendo por ahí. La ilusión que el equipo ha generado en los jóvenes de la ciudad ha sido muy llamativa este año. Así que pedimos a los aficionados, que son los que mejor conocen el club, que nos ayuden a transmitir esa pasión», concretó Nacho Ramos en su última comparecencia de prensa como director general del club.

Los precios suben ligeramente, entre el 5 y el 13 por ciento, y aparecen como novedades el carnet Premium y los paquetes de abonos para empresas

Los precios han subido ligeramente respecto a los del curso pasado, entre un cinco y un trece por ciento. «La línea es continuista, pero hemos tenido que subirlos por el incremento de precios de la vida en general: los proveedores, los servicios de limpieza, la gestión del ticketing, etcétera…». La campaña 22-23 acabó con 3.318 abonados, 2.400 de ellos de pago.

Esta cifra se incrementó algo más de un 70 por ciento respecto a la de la campaña 21-22. Así que la única meta que se imponen en las oficinas del Romano es la de seguir aumentando esos números. «No nos marcamos objetivos, solamente queremos aumentar la cifra de abonados y la asistencia al campo», expuso Alejandro Pérez, el nuevo director general. «Tal y como ha ido creciendo el número de asistentes al estadio en el tramo final de temporada, somos optimistas», cree Nacho Ramos.

Sin Medio Días del club

La campaña comenzará este jueves 22 de junio y se podrán renovar y sacar nuevos abonos tanto en la tienda física como a través de la página web del club (admerida.compralaentrada.com). «Esta temporada somos el único equipo extremeño en Primera Federación, así que realizaremos promociones especiales en ciertos partidos y seguiremos visitando a los pueblos de la comarca. No obstante, el que se decante por el abono en lugar de por las entradas, se ahorrará un 50 por ciento», aconseja Alejandro Pérez.

La novedad de la campaña de esta temporada es el abono 'Premium', que funciona como un carnet de fidelización independientemente del carnet de abonado. Costará 40 euros e incluye: entrada gratuita a los partidos del División de Honor (salvo en los Medio Día del club), 15 por ciento de descuento en tienda, amistosos gratis en el Romano, sorteos mensuales de productos oficiales, carnet y número de socio únicos, aparecer en el brazalete de capitán, acceso al estadio para reportajes fotográficos y demás experiencias a pie de campo.

Aparte de las categorías habituales (simpatizante, oro, vip, familia numerosa…), también existirá un paquete de abonos para empresas que contará con precios especiales: de 15 a 24 abonos, 15 por ciento de descuento; de 25 a 49 abonos, 20 por ciento de descuento; y de 50 abonos en adelante, 30 por ciento de descuento. Y cada abonado que se traiga uno nuevo, tendrá cinco euros de descuento en el suyo hasta la posibilidad de que le salga el carné gratis de esta temporada. Y, como el año pasado, no habrá Medio Día del club en los partidos ligueros del primer equipo, que finalmente no participará en la Copa Federación. O sea que no habrá Copa del Rey este año por el Romano.