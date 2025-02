Cambio de dinámica necesario en el Badajoz

Francis Ferrón vuelve al once tras perderse tres partidos por lesión.

Manuel García Badajoz Viernes, 30 de septiembre 2022, 20:53 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

«Hay que cambiar la dinámica». Fue la frase más repetida por el técnico del Badajoz, Isaac Jové, en la rueda de prensa previa al choque de este sábado ante el Racing de Ferrol (20.00 horas). Es pronto, el Civitas Nuevo Vivero acoge la jornada seis, pero el conjunto pacense empieza a demandar un giro de tendencia para no quedarse varado en dudas, incertidumbres e inconsistencias que le han abocado a acumular un registro paupérrimo de cuatro partidos sin ganar. Dos empates y dos derrotas es la hoja de servicios reciente que trae a su feudo. «Hay que recuperar sensaciones y que el equipo no se olvide de las cosas que estaba haciendo bien. Se han dado circunstancias que no esperábamos, y más con una plantilla corta, pero hay que recordar cómo trabajamos ante el Córdoba, Cultural, Majadahonda, San Fernando... Nadie esperaba conseguir eso tan pronto».

El conjunto gallego no es el rival más propicio para una reacción, ya que es tercero y únicamente ha cedido dos puntos en todo el curso (en las tablas de la pasada semana ante el Algeciras). Ya protagonizó una segunda vuelta espectacular la pasada campaña y ha dado continuidad a los guarismos y al bloque, ya que la directiva ferrolana ha apostado por mantener a gran parte de la plantilla introduciendo algunos retoques. «Es junto al Córdoba el que mejor está rindiendo. Conservan a 15 jugadores y se han reforzado bien. Es un equipo con mucho oficio, que sabe manejar los partidos». Era la primera pincelada que aportaba el preparador catalán sobre su adversario. «Cuentan con futbolistas con experiencia, un ataque con eficacia, extremos importantes y un delantero como Manu Justo, que está a un gran nivel». El delantero vigués ha anotado ya tres tantos, incluido un doblete frente a la Cultural, y es la principal amenaza para la zaga del Badajoz, mermada una semana más por las ausencias de Borja García, que fue expulsado en el duelo ante el Castilla cuando ya había sido sustituido, y Luis Valcarce que, junto a David Soto y Raúl Palma, sigue al margen del grupo y no entrará en la convocatoria.

Badajoz-R. de Ferrol Badajoz: Kike Royo, Acuña, Mariano Gómez, Cordero, José Mas, Javi Ros, Burlamaqui, Adilson; Alfaro, Zelu y Ferrón.

Racing de Ferrol: Gazzaniga, Ferrone, Jon García, Tomás Bourdal, Brais Martínez, Manzanara, Bernal, Álex López, Héber Pena, Carlos Vicente y Manu Justo.

Árbitro: Daniel Palencia Caballero (comité vasco).

Estadio y hora: Civitas Nuevo Vivero, 20.00.

«Es importante recuperarlos, porque nos dan equilibrio. Es difícil conseguir esos 11, 12, 13 jugadores y yo los encontré rápido, pero se me ha desmontado muy pronto», se lamentaba Jové. Contexto diametralmente opuesto al de su oponente, ya que Cristóbal Parralo apenas ha variado su once desde que se inauguró la liga: «Solo han cambiado a un futbolista en cinco partidos, es fundamental encontrar un once que se compagina y se entiende bien». Pese a ello, Jové salió de ese discurso lastimero para lanzar una arenga a los suyos, implorando a su orgullo: «Nadie elige lo que puede pasar, así que hay que mirar para adelante, con confianza, echarle un par y coger jerarquía en el campo sabiendo lo que te juegas en cada partido».

En el apartado positivo figuran los retornos de Francis Ferrón y de Jesús Alfaro, primordiales en su esquema. «Es evidente el problema que tenemos en ataque. Ferrón es nuestro referente arriba y Alfaro estaba teniendo un rendimiento muy alto y nos estaba ayudando muchísimo».

Más contundencia

Aunque, más allá de particularizar en nombres, resaltó el verdadero debe de su equipo en los últimos envites. «A nivel ofensivo el equipo genera ocasiones, pero nos falta acierto». Y abrió el espectro para referirse a las carencias en cuanto a contundencia en ambas áreas que tanto están lastrando los intereses blanquinegros. «Hay que corregir situaciones, evitar los errores individuales, porque se pagan mucho. Debemos ser más prácticos y estar concentrados los 90 minutos».

El Racing de Ferrol cuenta con la baja confirmada del defensor David Castro, que cumple un partido de sanción por su expulsión en el duelo ante el Algeciras. Su lugar en el campo lo podría ocupar Tomás Bourdal, que ya le suplió en los últimos instantes del choque.