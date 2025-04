Calderón: «El Badajoz va a crecer en la clasificación»

Casi sin hacer ruido, Calderón se ha convertido en una de las grandes sensaciones del Badajoz en esta segunda parte del campeonato. Aunque la derrota ... en San Fernando ha dejado la creciente efervescencia del vestuario blanquinegro algo apagada después de ver cortada su racha de seis partidos sin perder. «No esperábamos ese tropiezo. El partido se nos puso enseguida muy cuesta arriba. Pero nos levantamos ya pensando en el sábado que tenemos una final para salir de abajo», apunta. En ese sentido, recalca la trascendencia de una nueva jornada para dar ese paso al frente. «El míster hace hincapié en la importancia del partido del sábado. Si ganamos pasamos al Sanse y nos daría tranquilidad para mirar objetivos más ambiciosos». Además, Badajoz desborda de alegría por el Carnaval, la plantilla es consciente de cómo lo vive la afición y no quiere empañar la fiesta. «Es un fin de semana importante para la ciudad y la gente y queremos darle una alegría».

Carlos Calderón López (Almansa, 1995) considera que la última derrota no desluce la buena trayectoria del Badajoz en este tramo de competición. «Llevar seis jornadas sin perder dice mucho del buen trabajo que está haciendo el equipo. Firmo perder una y ganar las dos siguientes». Aunque la regularidad no está siendo el punto fuerte del Badajoz. «Esta categoría es bastante complicada. Tenemos que ser capaces de enlazar dos o tres victorias seguidas, eso nos dará seguridad para creer y mirar hacia arriba», expone. El jugador albaceteño piensa que encontrar esa continuidad en los resultados es la clave y sobre todo blindar el Nuevo Vivero. «Se nos están atragantando más los equipos de la zona baja que la alta. Tenemos que hacer de nuestra casa un fortín y sumar de tres en tres. Fuera estamos compitiendo bien. En nuestro campo y con nuestra afición el equipo tiene que dar ese salto para acercarse a la zona noble de la clasificación». Para Calderón la situación del Badajoz viene lastrada por su mal arranque. «Después de Navidad el trabajo del míster está dando sus frutos y el equipo está haciendo números de mitad de la tabla». Por eso está convencido de que irá a más. «El Badajoz va a crecer en la clasificación. De aquí a dos meses espero estar luchando por otros objetivos», sostiene.

El extremo albaceteño ha asumido su nuevo rol de carrilero en el esquema de tres centrales. «Es un sistema que le gusta al míster. Tengo libertad en el carril para subir al ataque y el míster me exige defender, ahí tengo que estar muy concentrado».

Comenzó de titular, pero fue perdiendo peso en el equipo y después su lesión coincidió con el cambio de entrenador. «Fue un inicio complicado para todos. En las primeras jornadas jugué, después echaron a Isaac Jové y con la llegada del nuevo míster tuve la lesión. Ahora vuelvo a entrar en el equipo y estoy muy agradecido y contento por la confianza que me ha dado el míster», cuenta Calderón. Le costó entrar con Salmerón, pero desde el partido ante el Deportivo en la jornada 15 es uno de los fijos. De los ocho encuentros ha sido titular en siete y ha marcado un gol ante el Linense, aunque en aquel choque de Pontevedra que partió desde el banquillo disputó toda la segunda parte completa por la lesión de Edu Sánchez.

Formado en la cantera del Levante, Calderón debutó en Primera con el Getafe el 21 de octubre de 2017. «Es una fecha especial para mí. Bordalás me dio la oportunidad de jugar en Primera y eso no se olvida. Además pude hacerlo en Valencia, frente al Levante donde me formé, cerca de casa y mis amigos». Después recaló en el Lugo donde coincidió con Josete antes de marcharse cedido al Internacional de Madrid. «Es un central de mucha experiencia y nos viene como anillo al dedo».

Ahora, vestido de blanquinegro, sueña con regresar a la élite. «Es un aliciente más para seguir trabajando, con el objetivo de poder volver algún día a categoría profesional y ojalá sea con el Badajoz».