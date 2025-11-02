Un Cacereño tibio cae en Ponferrada

El Cacereño sufrió su segunda derrota liguera a domicilio tras caer en Ponferrada por 2-0 en un partido en el que el equipo de ... Julio Cobos fue perdiendo presencia progresivamente. Las jugadas de estrategia condenaron sus aspiraciones de puntuar en El Toralín.

Carlos Cabrera finalmente no entró en la convocatoria e Iván Fernández y Rementeria fueron las novedades del once titular con respecto al del fin de semana anterior ante el Ourense. El sistema fue un 4-2-3-1, igual que el del anfitrión.

La primera mitad fue extremadamente igualada y bastante aburrida. Los dos equipos realizaron un solo remate, ambos en los primeros minutos. Nadie se impuso a nadie, aunque el Cacereño pareció estar algo más cómodo y apenas dio opciones a su oponente. El único remate del elenco de Cobos llegó en el minuto cuatro, cuando, en un despeje de un balón centrado al área, Emi llegó desde atrás para golpear y atrapó sin problemas Ángel. Tres minutos después se produjo el único lanzamiento local, que ni siquiera fue entre los tres palos. Se originó en un centro de Borja Valle al primer palo y remató Cortés en posición forzada, adelantándose a un defensa, pero mandó alto. Fuera de las áreas, mucho toque, poca profundidad y escasas llegadas de unos y otros.

Traspasado el ecuador del primer período un rebote de una falta sobre el área de la Ponferradina lo empalmó desde fuera del área Berlanga contra un defensa del cuadro blanquiazul. Y en el minuto 39 un centro del capitán local Borja Valle al primer poste, en un contraataque, no llegó a rematarlo Cortés por muy poco.

En la última acción del primer tiempo el cuadro berciano solicitó el videorabitraje al considerar que hubo un derribo sobre Andújar al intentar rematar una falta colgada al área. El árbitro no lo apreció así.

Ponferradina: Ángel; Germán Nóvoa, Andújar (Jorrín, min. 78), Boris, Andoni López; Undabarrena, Frimpong (Eneko, min. 64); Borja Vázquez (Keita, min. 64), Borja Valle (Pau Ferrer, min. 83), Xemi (Álex Mula, min. 83); y Cortés (Sergio Benito, min. 80). 2 - 0 Cacereño: Diego Nieves; Emi, San Vicente, Crespo, Osama (Mora, min. 87); Rementeria, Deco (César Gómez, min. 81); Iván Fernández (Joserra, min. 74), Raúl Sanchís (Carlos González, min. 74), Berlanga; y Diego Gómez. Goles: 1-0 Andújar (min. 72). 2-0 Sergio Benito (min. 89).

Árbitro: Figueiredo Comesaña (Comité gallego). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Boris, Keita y Sergio Benito.

Incidencias: El Toralín. 5.423 espectadores.

El segundo acto empezó con un remate de Rementeria con la cabeza a las manos de Ángel en una falta frontal colgada sobre el marco del equipo berciano. El primer remate entre los postes de la escuadra local llegó en el minuto 56, en una acción vertical de Borja Vázquez que acabó con un golpeo suyo desde fuera del área y una magnífica intervención de Diego Nieves, que sacó el balón de la escuadra. En el córner, la Ponferradina solicitó de nuevo el videoarbitraje por considerar que el remate había superado la línea de gol. El árbitro tampoco le dio la razón al conjunto berciano.

El equipo de Julio Cobos fue perdiendo presencia en el partido con el paso de los minutos. Ya apenas pisó campo rival y poco a poco vio cómo el peligro se cernía sobre su área, sobre todo con los cambios realizados por Fernando Estévez. Y así, un córner colgado por Keita en el minuto 71 lo remató Boris, salvó la defensa del Cacereño en la línea y remachó a gol Andújar. Era el 1-0.

En el último cuarto de partido el Cacereño sólo realizó un tiro de Diego Gómez desde fuera del área que se perdió cerca de la escuadra. Ya casi al filo del tiempo reglamentario, Sergio Benito porfió por un balón, se fue por fuerza de su marcador y acabó cruzando el cuero ante Diego Nieves para firmar el 2-0. Incluso en el tiempo de prolongación, el local Keita falló el tercer tanto en boca de gol.

La próxima cita para los pupilos de Cobos será el domingo, a las cuatro de la tarde, en el Príncipe Felipe ante el Real Avilés, que, tras vencer 1-0 al Arenteiro, ocupa puesto de fase de ascenso con seis puntos más que la escuadra cacereña.