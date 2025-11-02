HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 2 de noviembre, en Extremadura?
Deco e Iker San Vicente pugnan por el esférico en el duelo ante la Ponferradina de este domingo. CP Cacereño
Primera RFEF

Un Cacereño tibio cae en Ponferrada

El conjunto de Cobos apenas inquietó la meta rival y los locales aprovecharon dos acciones en el tramo final para llevarse el triunfo

Francisco Roberto Otero

Ponferrada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:40

Comenta

El Cacereño sufrió su segunda derrota liguera a domicilio tras caer en Ponferrada por 2-0 en un partido en el que el equipo de ... Julio Cobos fue perdiendo presencia progresivamente. Las jugadas de estrategia condenaron sus aspiraciones de puntuar en El Toralín.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

