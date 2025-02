El Cacereño refuerza su medular con Sara Rubio

REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 6 de enero 2023, 09:20 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino anunció este jueves la incorporación de Sara Rubio Sánchez, (Talavera de la Reina, 30/06/1998), mediocentro que es una vieja conocida del club, estando en pasadas campañas en equipos como el Madrid CFF B y el Alhama El Pozo. No en vano, en la 2021/22 fue una pieza importante en los esquemas del conjunto murciano, con el que logró el ascenso a la Liga F (Primera División Femenina).

En una nota de prensa, el equipo extremeño la define como una futbolista con gran visión de juego y fuerte golpeo con ambas piernas, además de ser clave a balón parado.

Su periplo en el Alhama finalizó este mes de diciembre, perteneciendo a sus filas durante las últimas dos temporadas y media. Anteriormente pasó por la disciplina del Talavera, el Albasit de Albacete, Atlético de Madrid B, el Sporting Plaza Argel de Alicante y Madrid CFF B.

Además, Sara Rubio ha sido internacional sub-17 y sub-19 con España. El nuevo fichaje del plantel dirigido por Ernesto Sánchez ha manifestado a su llegada al club que «llevan varias temporadas interesadas en mí y me dieron ese voto de confianza y he decidido apostar por el equipo. Creo que les puedo aportar desplazamientos en largo y rápidas transiciones y ellos a mí me pueden aportar el acogerme como una familia, que es lo que ahora mismo necesito. Creo que me voy a sentir muy a gusto». La jugadora manchega ya ha completado sus primeras sesiones con el grupo.