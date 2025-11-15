El Cacereño lo pierde todo en siete minutos

Ya son cuatro las derrotas consecutivas del Cacereño entre Primera Federación y Copa del Rey al volverse de vacío de la complicada visita al Castilla ... por dos tantos encajados durante el último cuarto de hora (2-0). El debutante Álvaro Ginés y el capitán Palacios, de penalti, anotaron los respectivos tantos en un intervalo de siete minutos.

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, ordenó una presión alta en los primeros compases. Deco chutó desviado desde lejos, intentando sorprender al portero Sergio Mestre, a los tres minutos. La primera intentona del Castilla fue una combinación tras un saque de esquina que acabó con un disparo de Palacios al lateral de la red. Más clara la tuvo el Cacereño al paso por el cuarto de hora de juego: el delantero centro, Iván Fernández, recibió un pase en largo de San Vicente, cabalgó hacia el área y su lanzamiento lo despejó Sergio Mestre.

El Castilla monopolizó el control del balón hacia la media hora. Las acciones del Cacereño durante ese tramo quedaron reducidas a apariciones de Carlos González por el costado izquierdo. El Castilla se quedó cerca de tomar ventaja al borde del descanso, pues un rechace de la defensa visitante golpeó contra el palo tras una falta lateral de Mesonero.

REAL MADRID CASTILLA Sergio Mestre; Diego Aguado (Cristian David, min. 46), Joan Martínez, Valdepeñas, Manu Serrano; Cestero, Mesonero (Pol Fortuny, min. 70), Thiago (Bruno, min. 61); Leiva (Yáñez, min. 70), Loren Zúñiga (Álvaro Ginés, min. 61) y Palacios. 2 - 0 CP CACEREÑO Diego Nieves; Emi, San Vicente, Crespo, Osama (Joserra, min. 82); Deco, Diego Gutiérrez (Diego Gómez, min. 82); Berlanga, Raúl Sanchís (Valdera, min. 67), Carlos González (Rementeria, min. 77); e Iván Fernández (César Gómez, min. 77). GOLES 1-0: Álvaro Ginés, min. 78. 2-0: Palacios, de penalti, min. 85.

ÁRBITRO Juncal Moreira (Comité gallego). Enseñó tarjeta amarilla al visitante Diego Gutiérrez y a los locales Cristian David, Diego Aguado y Manu Serrano.

INCIDENCIAS Campo Alfredo di Stéfano de la Ciudad Deportiva Real Madrid en Valdebebas. 1.781 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del entrenador Xabier Azkargorta.

El entrenador del filial madridista, Álvaro Arbeloa, realizó una sustitución al paso por los vestuarios dando entrada a Cristian David por el amonestado Diego Aguado. Los primeros compases del segundo tiempo fueron de mejor tono del Cacereño. Berlanga y Carlos González se mostraron más participativos por sus respectivas bandas, lo cual imprimió más profundidad al ataque. En el minuto 53, Emi apareció por la banda derecha, avanzó con el balón hasta pisar área y armó el disparo, pero le salió demasiado centrado y fácil para Sergio Mestre.

El filial madridista sacó a relucir su mayor calidad técnica de cara a poner en aprietos a la zaga del Cacereño, que se encomendó a la seguridad de Diego Nieves bajo los palos. El portero albaceteño se anticipó a Loren Zúñiga ante un centro lateral en el minuto 56 y también realizó sendas grandes estiradas para negar el gol a Palacios y a Leiva. Las intervenciones de Diego Nieves mantuvieron vivo al Cacereño bastantes minutos. Sin embargo, la verticalidad de Berlanga y del eléctrico Valdera no dieron frutos.

El Castilla apretó mucho desde el minuto 70. Así, en el 74, el revulsivo Bruno se encontró con el poste como preludio del primer tanto del encuentro. El debutante Álvaro Ginés, uno de los recambios de Álvaro Arbeloa, remató al fondo de la red un centro de Manu Serrano desde la izquierda en el minuto 78.

La puntilla al Cacereño llegó siete minutos después del primer mazazo. Un derribo de Joserra al recién salido Yáñez fue castigado con penalti por el colegiado gallego Juncal Moreira. El Cacereño solicitó el VAR, pero tras la revisión el árbitro mantuvo su decisión. Y el capitán Palacios se encargó de convertir el lanzamiento desde el punto fatídico en el minuto 85.

El Cacereño intentó acabar el partido con buena cara. Valdera estuvo impetuoso por la medular. Sin embargo, el equipo de Julio Cobos se quedó sin ver puerta por cuarto partido liguero consecutivo.

El siguiente compromiso del Cacereño será el próximo domingo (18.30 horas) contra Osasuna Promesas en el Príncipe Felipe.