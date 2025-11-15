HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Diego Guti presiona al madridista Mesonero. LA FABRICA RM
Primera RFEF

El Cacereño lo pierde todo en siete minutos

El equipo de Cobos sucumbe en el tramo final ante el ímpetu de los cachorros del Castilla y sigue sin reaccionar con su tercera derrota conseutiva

Rubén Cortés

Madrid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 17:42

Comenta

Ya son cuatro las derrotas consecutivas del Cacereño entre Primera Federación y Copa del Rey al volverse de vacío de la complicada visita al Castilla ... por dos tantos encajados durante el último cuarto de hora (2-0). El debutante Álvaro Ginés y el capitán Palacios, de penalti, anotaron los respectivos tantos en un intervalo de siete minutos.

Te puede interesar

