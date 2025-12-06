Clemente Ramos Cáceres Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:34 Comenta Compartir

El Cacereño mantiene su condena en el Príncipe Felipe y volvió a perder por la mínima ante el Rcing de Ferrol (0-1). A pesar de que durante gran parte del partido fue capaz de competir de tú a tú a un equipo que está llamado a pelear hasta el final por su retorno al fútbol profesional, el Cacereño, que sigue sin ser capaz de ganar en casa desde el pasado mes de septiembre, cayó derrotado por culpa de un único gol, de bella factura, anotado por Álvaro Juan en el minuto 75. El encuentro se le hizo demasiado largo a los pupilos de Julio Cobos, que acusaron en exceso las sensibles bajas sufridas en su búsqueda de empezar a hacerse fuertes en el Príncipe Felipe, condición que se antoja fundamental para poder estar más cerca de lograr el objetivo de la permanencia.

Con la premisa de competir ante uno de los gallitos de la categoría y de dar continuidad a la última victoria, el preparador de la escuadra blanquiverde, condicionado por las numerosas ausencias, modificó al completo los integrantes de la sala de máquinas. Raúl Sanchís, Rementeria y Valdera fueron las novedades del once inicial de un Cacereño al que le tocó vivir muchos momentos sin el balón, tratando de aprovechar al máximo la más mínima oportunidad de hacer daño, como el centro de Berlanga desde el costado izquierdo ante el que César Gómez no pudo conectar de lleno con la pelota.

CACEREÑO Diego Nieves; Emi, Javi Barrio, Martínez, Joserra; Valdera, Rementeria, Raúl Sanchís (Diego Gómez, min. 72), Berlanga; Carlos González (Osama, min. 63) y César Gómez (Iker Bidaurrázaga, min. 87). 0 - 1 RACING DE FERROL Parera; Mardones (Migue, min. 55), Edgar, Zalaya, Álvaro Ramón; Gorostidi, Álvaro Peña (Chema, min. 87); Pascu (Dacosta, min. 46), Jairo (Azael, min. 69), Álvaro Juan (Gelardo, min. 87); y Álvaro Giménez. GOL 0-1: Álvaro Juan, min. 75.

ÁRBITRO Manrique Antequera (andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa al suplente visitante Lucas (min. 45). Amarilla al visitante Dacosta y a los locales Berlanga y Carlos González.

INCIDENCIAS Príncipe Felipe, 2.852 espectadores.

Igualmente, por la banda izquierda, que se convirtió en el carril predilecto de los pupilos del técnico emeritense para asaltar la profundidad, se proyectó Joserra y puso un envío al área. Sin embargo, ni César Gómez ni Carlos González consiguieron anticiparse a los defensores del Racing.

Ni mucho menos el Cacereño se sintió estresado a nivel defensivo ante la capacidad mostrada por el conjunto de la ciudad departamental para enlazar una elevada serie de pases consecutivos en campo contrario. De hecho, y aunque no lograran disparar a portería, los pupilos de Julio Cobos fueron quienes, en la primera media hora de juego, más atacaron de forma directa la portería rival. La falta lateral botada por Berlanga a pierna cambiada, que se fue cerrando y que cogió altura, estuvo muy cerca de ser peinada de cabeza por Javi Barrio, que había conseguido liberarse de su marca.

Antes de retirarse a los vestuarios, y después de que el juego se viera interrumpido durante tres minutos debido a que un aficionado tuvo que ser atendido en la grada por los servicios médicos, percance que afortunadamente quedó en un susto, César Gómez sí que fue capaz de tirar entre los tres palos. El delantero madrileño, ya pisando el interior del área, encontró el hueco entre Mardones y Edgar para ejecutar el disparo cercano, que fue detenido por Parera.

Transcurrido un buen trecho del segundo acto, en el que al equipo ferrolano le resultó inútil ser claro dominador de la posesión, Julio Cobos, minimizado en cuanto al fondo de armario disponible, decidió renunciar a las virtudes de un atacante como Carlos González para doblar laterales por el costado izquierdo con el ingreso al terreno de juego de Osama. Esta variación, que no modificó la dinámica de juego, no terminó de convencer al técnico emeritense, que, pocos minutos después, pasó a apostar por la doble referencia arriba con César Gómez y el revulsivo Diego Gómez.

Sin embargo, el fútbol es tan caprichoso que en la acción inmediata al cambio llegó el gol del Racing. Álvaro Juan fue a recibir un saque de banda ejecutado en corto por el costado derecho y, sin necesidad de entrar en contacto con el balón, supo girar para habilitarse en el balcón del área una volea frontal con su pierna izquierda que superó por alto a Diego Nieves y se coló por la escuadra derecha.

Volcados en ataque, tanto Joserra como Diego Gómez dibujaron sendos centros rasos que no localizaron rematador. En el tramo final del encuentro, y a pesar de que el árbitro fue a revisar en el FVS dos posibles penaltis a favor del Cacereño que acabaron en nada, no llegó el tanto del empate, pero al menos se produjo la grata noticia del debut con el primer equipo por parte del juvenil Bidaurrázaga.