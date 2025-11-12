HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?
Los abonados del Cacerñeo no podrán acudir en masa a Valdebebas por las limitaciones de entradas impuestas por el Real Madrid. JORGE REY
Primera RFEF

El Cacereño cede parte de sus entradas de protocolo para sus abonados

El club verdiblanco quiere el máximo apoyo en Valdebebas, ya que el Castilla solo ha facilitado 250 localidades y se ha superado la demanda de solicitudes

R. H.

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:01

Comenta

El Cacereño tiene este sábado uno de esos desplazamientos que son especialmente atractivos para el aficionado. El equipo de Cobos visita la Ciudad Deportiva del ... Real Madrid para medirse al Castilla y nadie quiere perdérselo.

