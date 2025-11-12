El Cacereño cede parte de sus entradas de protocolo para sus abonados

El Cacereño tiene este sábado uno de esos desplazamientos que son especialmente atractivos para el aficionado. El equipo de Cobos visita la Ciudad Deportiva del ... Real Madrid para medirse al Castilla y nadie quiere perdérselo.

El club blanco solo ha facilitado un paquete limitado de 250 entradas y como era previsible las solicitudes han superado el papel disponible. De esta manera, el Cacereño ha querido tener una deferencia con sus abonados y ceder parte de sus localidades de protocolo para que ninguno de sus fieles se quede sin acompañar al equipo en Valdebebas y contar así con el máximo apoyo posible.

El plazo para recoger las entradas reservadas previa inscripción finaliza este jueves a las 20.00 horas. El precio es de 19 euros y se puede pagar en efectivo o con tarjeta. Aquel que no la haya retirado dentro del periodo establecido perderá su preferencia y su localidad quedará liberada para el siguiente en la lista.

El Cacereño recuerda que el Real Madrid no pone a la venta entradas en taquillas el día de partido, por lo que pide a sus seguidores que desistan de viajar sin localidad.

La Peña Los de Arriba del Tó organiza viaje para asistir al encuentro en Valdebebas. El precio de la plaza para el desplazamiento en autobús es de 20 euros. La salida está prevista para el mismo sábado a las 8.30 horas desde la Avenida de Portugal. Los interesados pueden dirigirse al teléfono de contacto 607416098.

El Cacereño llega a la cita contra el Castilla en su peor momento tras sufrir una dolorosa goleada en casa ante el Real Avilés (0-4) y encadenar tres jornadas sin ganar. El equipo de Arbeloa, por su parte, también se llevó un buen correctivo de su visita a Mérida (3-0) que puso fin a su racha de cinco victorias consecutivas y que provocó las iras del técnico madrileño contra la actuación arbitral, siendo expulsado.