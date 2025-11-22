El Cacereño busca romper su sequía en el Príncipe Felipe ante un rival directo

R. H. Cáceres Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:20 Comenta Compartir

El Cacereño afronta este domingo (18.30 horas) en el estadio Príncipe Felipe un partido que, a estas alturas de la temporada, ya se considera decisivo. Llega el Osasuna Promesas, un rival directo en la lucha por la permanencia en el grupo 1 de Primera Federación. Los navarros tienen un solo punto de margen sobre el descenso, mientras que el conjunto verde es penúltimo y ya ve los puestos de salvación a dos puntos. La cita, por tanto, se sitúa en el centro de todas las urgencias del equipo de Julio Cobos.

El técnico no esconde la trascendencia del encuentro ni la necesidad de reaccionar cuanto antes. Su equipo encadena tres derrotas consecutivas y cuatro jornadas sin ganar, pero hay un dato que pesa todavía más: el Cacereño no ha marcado ni un solo gol en el Príncipe Felipe desde que pudo regresar a su estadio tras las obras de resiembra.

Esa falta de puntería ha sido la principal preocupación durante la semana. Cobos lo reconoció con naturalidad: «Me ocupa especialmente romper esa racha de no ser capaces de hacer goles». El entrenador insiste en que solo existe un camino para revertir la situación: trabajo, insistencia y capacidad para sobreponerse al bache. A nivel táctico, el equipo necesita afinar en los últimos metros, pero el cuerpo técnico también ha puesto el foco en el factor mental, consciente de que los malos resultados pesan.

Pese a ello, el preparador se muestra satisfecho con la respuesta del vestuario. De hecho, considera que esta ha sido una de las semanas más completas en cuanto a predisposición y ritmo de entrenamientos. Los jugadores, recalca, son conscientes de los errores y de la necesidad de mejorar, pero también de que el camino pasa por mantener la concentración y reforzar la confianza interna. «Se ha trabajado muy bien. No es una situación límite, pero sí una fase en la que hay que saber convivir con la presión», explicó.

Cacereño: Diego Nieves, Sanvi, Adri Crespo, Emi, Berlanga, Diego Guti, Iván Fernández, Deco, Joserra, Carlos González y Diego Gómez. - Osasuna Promesas: Stamatakis, Mauri, Santos, Osky, Chasco, Arroyo, Auria, Yoldi, Kepa, Arrasate y Espejo. Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo (comité andaluz).

Estadio y hora: Príncipe Felipe, 18.30 horas.

Cobos recuerda que el Cacereño es un recién ascendido y que, con tres equipos debutantes en la categoría instalados en la parte baja, no se trata de un escenario inesperado. El objetivo siempre fue pelear por la permanencia y el técnico subraya que la igualdad de la Primera Federación permite cambiar dinámicas en apenas un par de jornadas. Ganar, recalca, sería un impulso vital.

Enfrente estará un Osasuna Promesas que llega con necesidades similares, pero también con la frescura propia de un filial. El técnico verde destacó la calidad de varios de los jóvenes rojillos, algunos con minutos ya en Primera División, y advirtió de su capacidad para aparecer con ritmo y descaro en cualquier estadio.

El Cacereño afrontará el duelo con bajas sensibles. Sanchidrián y Ajenjo siguen fuera, este último después de haber sufrido una recaída. La noticia positiva la aporta el regreso de Martínez, que vuelve tras cumplir sanción. La portería, por su parte, mantiene el debate abierto entre Nieves e Iván, aunque Cobos deja claro que confía plenamente en ambos.

El césped, mejorado en las últimas semanas, acompañará. Solo falta que el equipo se libere, recupere el gol y convierta su estadio en un aliado.