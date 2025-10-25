El Cacereño se atasca ante el colista

Álvaro Seco Cáceres Sábado, 25 de octubre 2025, 21:03 Comenta Compartir

Ya sea ante el líder o contra el colista, pero el marcador no se mueve en el Príncipe Felipe. El cuadro de Julio Cobos y sus rivales siguen sin estrenar las redes del renovado estadio tras empatar en un partido muy trabado y con pocas ocasiones de gol ante el colista Ourense. Con el punto logrado, el Cacereño se asegura dormir con una ventaja de dos puntos respecto a la zona de descenso, a la espera de lo que hagan sus perseguidores en la jornada dominical.

Empezó el partido accidentado en el Príncipe Felipe, con el césped algo mejor que con respecto al estreno contra el Tenerife. En el minuto dos tuvo que ser atendido el jugador visitante Punzano, debido a que un choque cara con cabeza con un defensor en la disputa de un balón dividido le provocó una hemorragia nasal. El mediapunta pudo continuar sobre el terreno de juego sin mayores problemas.

Los primeros minutos transcurrieron con dos equipos bien plantados sobre el terreno de juego, pero sin asumir riesgos a la hora de buscar hacer daño a su rival. De ahí que hasta el minuto catorce no se viera la primera acción relevante del encuentro. El meta Álvaro Ratón tuvo dificultades para golpear un balón con su pie derecho, el cual mandó directamente fuera de banda en una posición cercana a su portería, hecho que aprovechó Berlanga para sacar rápido y poner un balón en el área donde, Diego Gómez acabó en el suelo cuando pretendía controlar el balón, presuntamente derribado por Carmona. El cuerpo técnico liderado por Julio Cobos decidió no solicitar la revisión del posible penalti.

CACEREÑO Diego Nieves; Emi, San Vicente, Crespo, Osama; Deco, Diego Gutiérrez; Valdera (Joserra, min. 74), Raúl Sanchís (Iván Fernández, min. 55), Berlanga (Rementeria, min. 88); y Diego Gómez (César Gómez, min. 46). 0 - 0 OURENSE Álvaro Ratón; Aymane, Miguel, Carmona, Hugo Sanz; César Moreno, David Muñoz; Guerrero (Piera, min. 84), Punzano (Aranzabe, min. 62), Omar (Coto, min. 78); y Kensly (Camus, min. 46). ÁRBITRO Palomares Gutiérrez (andaluz). Expulsó con tarjeta roja directa a Diego Gutiérrez, del Cacereño (min. 85). Amonestó con tarjeta amarilla al jugador local Raúl Sanchís y a los jugadores visitantes Aymane, Guerrero y Punzano.

INCIDENCIAS Príncipe Felipe, 4.323 espectadores.

Poco a poco el Cacereño empezó a encontrar su juego y a monopolizar la posesión, pero los continuos centros laterales e intentos de internada en el área eran solventados una y otra vez con eficacia por la defensa del bloque pontino.

La primera jugada de peligro para el conjunto ourensano llegó cerca de la media hora. Tras un centro lateral desde la banda izquierda despejado a la altura del punto de penalti por la defensa local, el balón le cayó en la frontal del área a Miguel, que acabó rematando de volea muy por encima de la portería defendida por Diego Nieves.

En el minuto 37 se produjo la primera petición de revisión del VAR por parte de Julio Cobos. Tras una falta peligrosa a favor del Cacereño realizada por Aymane, el técnico de Valdehornillos pidió que se revisase la posibilidad de que fuese una acción merecedora de tarjeta roja directa. Una vez valorada la jugada, Palomares Gutiérrez tomó la decisión de que no era suficiente y resolvió la acción sacando una tarjeta amarilla al jugador marroquí.

Tras 45 minutos de pocas ocasiones y ningún disparo entre los tres palos, se llegó al descanso con el 0-0 inicial.

Descontentos con lo visto en la primera parte, ambos entrenadores decidieron cambiar a sus puntas de lanza buscando acercarse al gol. Por parte del Cacereño, Diego Gómez dejó su sitio a César Gómez. Por parte del cuadro de Dani Llácer, Camus entró en lugar de Kensly.

Poco tardó el técnico local en volver a tocar el equipo. En el minuto 55, Iván Fernández, baja ante el Barakaldo por sanción, entró por Raúl Sanchís, el cual había sido amonestado con tarjeta amarilla unos minutos antes.

Precisamente sería Iván Fernández el que, en el minuto 60, lograse realizar el primer disparo a portería del partido, desde la medialuna del área visitante, pero el balón salió de su bota izquierda sin potencia, lo que facilitó que Álvaro Ratón atrapase sin apuros.

En una segunda parte que estaba teniendo un dominio bastante más dividido que en la primera, los pupilos de Julio Cobos, precisamente influenciados por los cambios realizados por el técnico, poco a poco empezaron a tener el dominio absoluto del encuentro, pero sin lograr encontrar un remate clarificador que les permitiera adelantarse en el marcador.

La ocasión más clara del Cacereño llegó en el minuto 76, con la firma de César Gómez. Tras un centro lateral desde la derecha realizado por Berlanga, el delantero madrileño logró cabecear, pero el esférico salió desviado muy cerca de la escuadra derecha de la portería defendida por el experimentado Ratón.

El final del partido estuvo marcado por una acción polémica. En el minuto 85, en un balón dividido en el centro del campo, Diego Gutiérrez cometió una falta sobre un jugador del conjunto visitante que le costó la tarjeta roja directa. El cuerpo técnico verdiblanco, descontento con la decisión, pidió la revisión de la jugada, pero el árbitro gaditano, tras visionarla en la pantalla, acabaría reafirmando su decisión.

Los últimos minutos de juego, a pesar de que estuvieron dominados por los hombres de Dani Llácer al jugar en superioridad numérica, no fueron suficientes para mover el marcador en un partido.