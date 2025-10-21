HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 21 de octubre, en Extremadura?
Carlos Ordóñez, en la firma del acuerdo de patrocinio con Enerdrink. Jorge Rey
Primera RFEF

El Cacereño apaga las alarmas sobre el césped del Príncipe Felipe

El presidente, Carlos Ordóñez, asegura que aunque visualmente no luzca óptimo y se siga levantando, la semilla ya está enraizando

M. Gª Garrido

Badajoz

Martes, 21 de octubre 2025, 20:38

Comenta

En los días previos al duelo del Tenerife, cuando todas las miradas se centraban en el terreno de juego del Príncipe Felipe, Carlos Ordóñez, presidente ... del Cacereño, no se atrevía públicamente a asegurar que el partido se jugaría en el feudo de la carretera de Salamanca. Optó por la prudencia para evitar más vaivenes, pero en su fuero interno no contemplaba otra posibilidad que no fuera jugar ya al cobijo de su afición en su hogar. «Lo tenía clarísimo por el club, por los socios, por todo el mundo, que se tenía que jugar aquí», aseguraba este martes el dirigente en un acto de presentación con el nuevo patrocinador Enerdrink. A nivel económico también era perentorio el regreso al escenario habitual y recuperar cierta normalidad, «el club ha generado unos gastos que no estaban contemplados en el presupuesto de esta temporada de esos dos partidos fuera».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  4. 4 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  5. 5

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  6. 6 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  7. 7

    El nuevo puente de Alcántara ya es una realidad
  8. 8 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  9. 9

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  10. 10 De las hijas de Obama a la ensalada de maruja en la boda de Stella Banderas en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Cacereño apaga las alarmas sobre el césped del Príncipe Felipe

El Cacereño apaga las alarmas sobre el césped del Príncipe Felipe