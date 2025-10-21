El Cacereño apaga las alarmas sobre el césped del Príncipe Felipe

En los días previos al duelo del Tenerife, cuando todas las miradas se centraban en el terreno de juego del Príncipe Felipe, Carlos Ordóñez, presidente ... del Cacereño, no se atrevía públicamente a asegurar que el partido se jugaría en el feudo de la carretera de Salamanca. Optó por la prudencia para evitar más vaivenes, pero en su fuero interno no contemplaba otra posibilidad que no fuera jugar ya al cobijo de su afición en su hogar. «Lo tenía clarísimo por el club, por los socios, por todo el mundo, que se tenía que jugar aquí», aseguraba este martes el dirigente en un acto de presentación con el nuevo patrocinador Enerdrink. A nivel económico también era perentorio el regreso al escenario habitual y recuperar cierta normalidad, «el club ha generado unos gastos que no estaban contemplados en el presupuesto de esta temporada de esos dos partidos fuera».

Era consciente de que esa decisión no sería inocua, «sabíamos que se iba a levantar, aunque no sabíamos en qué proporción». Pero quiso tranquilizar ante la alarma suscitada por las imágenes de un césped que luce muy castigado e irregular tras la primera prueba de fuego con el debut verdiblanco en su casa. «Si bajáis al campo está perfecto, pero visualmente pues no es agradable verlo así», explicó. «Evidentemente la semilla tenemos que enterrarla para que pueda nacer. Ahora el campo tiene muchas zonas que se ve la arena arriba, esa arena poco a poco cuando vaya saliendo el césped, de hecho ya está germinando, subirá el césped arriba y tapará esa arena».

De cara al próximo compromiso como local, el que le medirá este sábado (16.15 horas) al Ourense, Carlos Ordóñez avisa que la hierba seguirá sin lucir sus mejores galas, pero conforme avance la competición, sostiene que irá mejorando. «En este partido se levantará, pero se levantará menos que la vez anterior y cada semana que juguemos en casa se va a levantar menos porque la planta va a estar mucho más enraizada. Ya de hecho hay zonas que puedo asegurar que no se van a levantar nada, porque están totalmente enraizadas».

Volvió a referirse a varios de los condicionantes que han influido en que este problema se haya prolongado, como el retraso por diversos factores en el comienzo de la siembra, el cambio de semilla, la fluctuación de las temperaturas y un hongo. «Lo ideal hubiese sido haber empezado a primeros de junio. Todas las obras de cambio de césped se suelen hacer en ese en ese tiempo».

Viaje a China

El directivo verdiblanco también se refirió a la visita hace unos días de representantes de la Fundación Lumbini Garden y a la posibilidad de que el Cacereño se traslade a China para jugar algún partido. «Me lo preguntaron y yo le dije que por supuesto que sí, es una experiencia muy bonita». Sin embargo, también se apresuró a matizar que no se ha cerrado ningún acuerdo al respecto, «de momento no hay nada más que una conversación».