El Cacereño amarra el derbi local

Julio Cobos: «Pongo a los jugadores que más daño pueden hacer al contrario»

Una vez más, el entrenador del Cacereño, Julio Cobos se mostró «contento por la victoria y por cómo se ha conseguido. Hoy sí hemos tenido fluidez con el balón y hemos robado en campo contrario. El resultado que ha habido al final quizás ya lo merecíamos en el primer tiempo».El preparador del equipo verdiblanco reconoció que sus pupilos llegaron a la cita contra el Diocesano «con más chispa» que frente al Leganés B y defendió las rotaciones efectuadas en el once inicial. «Si no viésemos que todo el mundo puede participar, no cambiaría. Pongo a los jugadores que más daño pueden hacer al equipo contrario y esa es la dinámica que intentamos que continúe». Asimismo, valoró el hecho de que su equipo siga imbatido en casa. «Nos estamos mostrando como un equipo muy sólido».