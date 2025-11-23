El Cacereño se ahoga ante un efectivo Osasuna

Álvaro Salgado Cáceres Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

El Cacereño se mantiene en la penúltima posición del grupo 2 de Primera RFEF tras encadenar su cuarta derrota en la liga en un partido en el que, a pesar de dominar de principio a fin, estuvo muy poco acertado de cara a gol. Osasuna Promesas apenas necesitó tres ocasiones para anotar los dos tantos que le dieron la vuelta al marcador, lo que les permite acabar la jornada fuera de los puestos de descenso y distanciarse en seis puntos de la zona roja.

Apenas estaban acomodados los espectadores en las gradas cuando llegó el primer gol. Transcurría el minuto cinco cuando Iván Fernández se internó por la izquierda en el área, llegó casi hasta la frontal de la pequeña y golpeó buscando la portería. Stamatakis logró meter el guante izquierdo abajo para despejar un balón que le acabaría cayendo a Berlanga, que remató a placer.

La siguiente ocasión clara llegó por parte de los pupilos de Santi Castillejo. En el minuto 19, Álex Jiménez corrió por la banda derecha para llegar hasta la línea de fondo y poner un pase raso atrás, a la frontal del área pequeña, donde estaba Arroyo para rematar. El jugador del cuadro rojillo mandó el balón fuera.

El encuentro avanzó y, pese a esa ocasión, parecía que estaba más cerca el segundo gol del Cacereño. Sin embargo, llegó el 1-1 en una jugada aislada. En el minuto 31, tras un disparo de Yoldi que no parecía entrañar peligro, el balón tocó en un defensor del conjunto verdiblanco, lo que hizo que Diego Nieves no pudiese atajarlo y se acabase colando en el fondo de la portería.

Ya se rozaba el tiempo de descanso cuando, tras una buena conexión entre Lumbreras y Auria por la banda derecha, el centrocampista puso un pase atrás. El intento de despeje por parte de San Vicente acabó con el balón en su propia portería.

Sabiendo que sus jugadores estaban haciendo bien las cosas, ambos técnicos decidieron salir con el mismo once de inicio en la segunda mitad. En el minuto 54 llegó la primera oportunidad clara del segundo acto. Tras una gran carrera de Iván Fernández por la banda izquierda, el atacante del cuadro verdiblanco puso un centro aéreo al punto de penalti y encontró la cabeza de un Carlos González que, sin marca y con un Stamatakis vencido, mandó el balón fuera cuando tenía todo de cara para marcar a placer.

Cacereño: Diego Nieves; Emi, San Vicente (César Gómez, min. 85), Crespo (Martínez, min. 85), Joserra; Diego Gutiérrez (Raúl Sanchís, min. 67), Deco (Rementeria, min. 67); Berlanga, Mora (Diego Gómez, min. 57), Carlos González; e Iván Fernández. 1 - 2 Osasuna Promesas: Stamatakis; Santos, Álex Jiménez, Diego Espejo, Chasco; Arrasate, Echegoyen; Arroyo (Dani González, min. 81), Auria, Yoldi (Garín, min. 81); y Lumbreras (Pedroarena, min. 70). Goles: 1-0 Berlanga, min. 5. 1-1: Yoldi, min. 31. 1-2: San Vicente, en propia puerta, min. 45+1.

Árbitro: Expósito Jaramillo (Comité andaluz). Mostró tarjeta amarilla al jugador visitante Diego Espejo.

Incidnecias: Príncipe Felipe. 3.356 espectadores.

Transcurrían los minutos con un Cacereño monopolizador de la posesión y que llegaba una y otra vez por ambas bandas. La falta de acierto en el remate, por una parte, y el buen hacer defensivo del Promesas, por la otra, hicieron que no se moviese el marcador.

En el minuto 73 llegó una jugada polémica. Después de que Diego Nieves saliese de su área para despejar un balón dividido, el Cacereño montó una contra casi de la nada que acabó en gol de Berlanga. Expósito Jaramillo, que en primera instancia había dejado acabar la jugada a pesar de la posibilidad de que hubiese una falta de un atacante del equipo verdiblanco previa al gol, acabó señalando la infracción, antes de revisar la jugada en el sistema de videoarbitraje. El colegiado creó el desconcierto en la grada y en los equipos, aunque, después de escrutar la acción, se reafirmó en su decisión.

El tramo final fue un ejercicio de supervivencia soberbio con el que el filial pamplonés logró aguantar las acometidas del Cacereño, que no consiguió por poco el gol del empate, ya que Emi estrelló un balón en el poste en el minuto 94.