Burlamaqui cierra el capítulo de bajas en el Badajoz

Son días de rumores, cantos de sirenas, órdagos, suculentas ofertas que tientan a futbolistas cotizados y que aceleran el pulso de los directores deportivos y, ... por ende, de los entrenadores. El Badajoz no es ajeno a ello, con un plantel en el que figuran hombres de contrastada calidad y que siempre están presentes en las carteras de diversos clubes.

Un nombre ha saltado a la palestra en los últimos días por encima del resto, con la recta final de la ventana invernal del mercado de fichajes en plena ebullición. Jesús Alfaro tiene encima de la mesa una propuesta procedente de la liga polaca con condiciones contractuales muy jugosas. Es la gran amenaza que planea sobre una plantilla pacense que no puede permitirse más salidas. El técnico José María Salmerón no quiere ni oír hablar de esa posibilidad. Tajante, no dio lugar ni a la réplica al respecto. «No, hay jugadores que no se pueden ir porque son muy importantes».

El técnico almeriense se ha mostrado siempre muy comprensivo respecto a la situación financiera del club. Sin ir más lejos, en su última comparecencia para la previa del duelo de este domingo en Algeciras (12.00 horas) volvió a reiterarlo: «es necesario un equilibrio económico y lo aceptamos». Pero ha trazado algunas líneas rojas para evitar poner en peligro la viabilidad del proyecto desde el punto de vista deportivo, su parcela. «Queremos crecer como equipo» y para ello hay que proteger el patrimonio activo del club. Se mostró muy contundente en cuanto a una realidad bidireccional y que el Badajoz ha padecido al otro lado del espejo. «Yo voy a los clubes y nadie me regala nada ni me deja hacer nada», argumentando las dificultades inherentes a operaciones con jugadores relevantes en liza. Por ello, quiso poner en valor al Badajoz a la hora de defender sus intereses, definiéndolo como «un club con mucho prestigio».

El que sí enfila la rampa de salida es Alessandro Burlamaqui, que no seguirá en el conjunto extremeño tras anunciarse la cancelación de la cesión acordada con el Valencia en el mes de julio. El mediocentro peruano, que había adquirido presencia en las alineaciones tras gozar de escasas oportunidades durante gran parte del curso, deja una nueva vacante en la medular tras despedirse Théo Chendri y Javi Ros.

En el apartado de altas, es cuestión de horas que se haga oficial la llegada de un zaguero, pero en principio no está previsto cubrir la plaza de Burlamaqui. «Espero que venga uno más para poder tener distintas posibilidades y hacer cosas que esta semana tenemos muy limitadas en la parte defensiva por las sanciones y dos jugadores en esa línea que todavía están en plena recuperación».

Alternativas tácticas

Con el nuevo efectivo en el eje de la cueva, Salmerón se asegura amplitud de banquillo, pero también una mayor flexibilidad táctica que ha vuelto a atisbar con la llegada de Juanmi García la pasada semana, que además partió de titular frente al Alcorcón. El central cartagenero le permitió recuperar un dibujo al que había tenido que renunciar por las bajas y que se convirtió en una de sus principales elecciones tácticas, especialmente en el tramo final de la primera vuelta. «Es uno de los aspectos que queremos tener todo el año, manejar varios sistemas para poder adaptarnos a las circunstancias, porque nos enriquece como equipo y perjudica al rival, que no sabe si partiremos con 4 o 5 atrás y es distinto». Quiso aprovechar para matizar las virtudes de una variante (la de tres centrales) mal entendida como conservadora. «La gente lo interpreta como defensivo, pero yo veo todo lo contrario. Con Juanmi y algún jugador que pueda venir barajamos distintas opciones en los partidos».

Los tres refuerzos han adquirido un protagonismo inmediato en los onces de Salmerón, hasta tal punto que Buyla, Juanmi y Gorka Santamaría salieron de inicio en el duelo ante el líder del pasado sábado. «Estoy muy satisfecho con ellos. Son jugadores que conocíamos, que tienen muy buen nivel y que sabíamos que iban a aportar en lo personal y lo profesional».

En ese sentido, aprovechó para elogiar el gran ambiente imperante en el grupo, lo cual contribuye a que la integración de los nuevos sea mucho más fluida. «Desde el primer día son uno más, el vestuario es espectacular y hace que el que venga parezca que lleva más tiempo», concluye el técnico blanquinegro.