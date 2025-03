Lunes, 16 de enero 2023, 11:57 Comenta Compartir

José María Salmerón quiso dedicar sus primeras palabras a Angelito, que sigue convaleciente desde la semana pasada y en ese sentido lamentaba no haber podido brindarle otra victoria. El técnico del Badajoz reconocía que su equipo no se había encontrado en ningún momento a pesar de adelantarse a los dos minutos. «Hemos iniciado bien y hemos marcado pronto, pero no hemos estado cómodos en el partido, nos ha faltado tener más el balón y demasiadas pérdidas».

Salmerón se mostraba satisfecho con el empate tal y como se había desarrollado el encuentro e incluso con una parada salvadora de Kike Royo. «Lo más justo ha sido el empate. Ellos han tenido alguna, pero nosotros también hemos tenido situaciones de peligro». De ahí, que ya piense en el siguiente partido que volverá a ser en casa ante el líder Alcorcón. «Tenemos que hacer bueno el punto la semana que viene». En ese sentido, sentía que su equipo no termine de enganchar una racha de victorias seguidas. «Hubiéramos querido dar un paso adelante y distanciarnos un poco más de abajo».

El preparador blanquinegro saca buena valoración de los dos fichajes. «Jannick ha demostrado jugar muy bien hasta que ha tenido fuerzas. Es difícil quitarle la pelota. Ha hecho un partido muy completo. No eran las mejores condiciones para un delantero, ni para Gorka ni para Francis. No estábamos llegando. Pero la implicación de todo el equipo ha sido muy buena».

José María Salmerón Técnico del Badajoz

Cuestionado por el interés del Badajoz en Josete y si tenía que ver con la decisión del técnico del Talavera de dejarle fuera de la convocatoria, Salmerón señaló desconocer esa situación de un jugador con el que coincidió en el UCAM.