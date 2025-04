Primera RFEF: Crónica del Mérida | Qué bueno que llegaste, Lolo

Fue Augusto y no otro el que escribió este guion: victoria de prestigio después de tu peor partido de la temporada y con gol de ... Lolo Pla, el futbolista que más estaba sufriendo en este primer tercio de campeonato. El violento abrazo de David Rocha a centímetros de entrar al vestuario mientras atendía a la prensa y las palabras de Juanma Barrero después en sala de prensa escenifican la losa que se ha quitado de encima el delantero emeritense con ese tanto a diez minutos del final.

Ya en la primera parte le anularon uno por fuera de juego en el 37' tras empujar a la red un rechace del portero madrileño. Ya durante todo el partido descargó cuando el equipo le requería y ayudó en la presión en todo momento. Ya antes del gol pisó el área con nocturnidad y alevosía y tuvo un par de disparos para desequilibrar el marcador. Pero necesitaba, por lo civil o por lo criminal, reencontrarse con ese dichoso gol… y lo hizo como mejor sabe hacerlo: parando el mundo dentro del área. Recibió de Sandoval, pensó un par de segundos hasta encontrar el hueco y disparó entre dos centrales y el portero para darle el alegrón del día a su equipo y a su hinchada.

«Yo se lo digo muchas veces, pero no me hace caso. 'Que has hecho un buen partido, que sí, tranquilo…', pero si no hace gol se va ofuscado. Bueno, pues hoy ha hecho las dos cosas. Fíjate si lo habré visto bien que he decidido quitar a nuestro hombre gol, Cinta, antes que a él. Estoy muy contento por el partido que ha hecho», indicó tras el partido Juanma Barrero, que otra vez siguió el choque desde una cabina.

CF Fuenlabrada Dani Hernández; Sotillos, Bolaño, Aleix Coch, Iribas (Amigo, 63'); Diamé, Cristóbal (Cubero, 63'), Álvaro Barbosa (Robles, 87'), Enzo Zidane (Bravo, 46'), Fer Ruiz; y Álex Alegría (Diego, 72'). 0 - 1 Mérida Juan Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Nacho González, Álvaro Ramón; Acosta, Meléndez (Artiles, 77'), Akito (Sandoval, 77'), Larrubia (Erik Ruiz, 88'); Lolo Pla y Carlos Cinta (Busi, 60'). Goles: 0-1, Min. 83: Lolo Pla.

Árbitro: Albert Catalá Ferrán (del colegio catalán). Expulsó por doble amonestación al madrileño Fer Ruiz (67') y amonestó a los locales Enzo Zidane y Juanma y a los emeritenses Nacho González y Lolo Pla.

Incidencias: Alrededor de 1.000 espectadores en el Fernando Torres, con casi 50 aficionados del Mérida siguiendo el partido fuera del estadio. Césped en mal estado, muy blando.

Ese gol hizo justicia a lo que se estaba viendo en esos momentos sobre el Fernando Torres de Fuenlabrada. Porque, antes de la expulsión por doble amonestación del madrileño Fer Ruiz en el 67', ambos conjuntos se estaban mereciendo el empate por la igualdad en el juego y por las llegadas, tímidas, al área rival. Pero tras quedarse el Fuenlabrada con uno menos, el Mérida reforzó su centro del campo con las entradas de Artiles y Sandoval y empezó a llegar con mayor claridad al área contraria.

Artiles disparó desde la frontal con peligro en el 82', hubo varios centros laterales que no encontraron rematador, el equipo elaboraba ataques más largos y era capaz de atrincherar al rival alrededor de su área, Busi disparó al larguero en un mano a mano antes de cumplirse el 90'… Por todo eso se estaba mereciendo el Mérida la victoria jugando en superioridad.

Lo que resulta curioso es que encontrase el gol en una contra, jugando con un jugador más: Sandoval corrió como nos tiene acostumbrados todo su carril, hizo una pared con Busi en la frontal del área y, en lugar de chutar, esta vez decidió encontrar a Lolo Pla para que éste hiciese el gol de una victoria muy psicológica: tras su peor partido de la temporada y antes del derbi del próximo domingo. Ni que pintado.

Tantas cosas le salieron bien al Mérida que incluso los cambios, esta vez, reactivaron aún más al equipo y le empujaron a crecer en el partido. Busi le dio respiro a Cinta, Sandoval a Akito, Artiles a Meléndez y los tres demostraron que, otra vez arrancando desde el banquillo, aportaron tanto como si hubieran sido titulares. El plan salió como quería el equipo que saliese después de los cambios… y también antes. Porque durante la primera mitad, aunque al equipo le costó un mundo encontrar el último pase, el último control o el último disparo para generar peligro, apenas sufrió en las inmediaciones de Palomares, que otra vez volvió a demostrar seguridad. Solo en un par de centros laterales desde la izquierda que encontraron rematador pasó apuros el Mérida.

Victoria aparte, el equipo volvió a ser lo que era: reconocible. El Rayo Majadahonda le tumbó, pero no ha tardado ni tres días en levantarse de la lona. Y si luego, encima, Pla se encuentra y a las sensaciones le adjuntas los tres puntos… pues que llegue el derbi.