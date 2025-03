La botella medio llena del Badajoz

El Badajoz sigue pasito a pasito poniendo tierra de por medio con la zona de peligro. El punto no supo a mucho por lo merecido ... en el campo y las aspiraciones de dar ese salto definitivo para mirar hacia arriba, pero al menos sirvió para meter otro más de distancia con el descenso. Esa es la lectura positiva que saca Salmerón de un empate que dejó insatisfecho a toda la familia blanquinegra. «Tenemos un punto más por encima de la clasificación. Estamos a cinco puntos y más cerca del objetivo», precisaba a la conclusión del partido.

El Badajoz se escapa un poco más de la quema. No le da para escalar alguna posición y no se mueve de mitad de la tabla, pero se coloca a cinco del descenso. El técnico blanquinegro es de los que se quedan con la botella medio llena. «Vamos por buen camino. He visto un equipo sólido y que ha hecho las cosas bien en muchos aspectos», señalaba Salmerón. Por otra parte, el playoff de ascenso se mantiene a ocho puntos. De ahí la sensación de oportunidad perdida para acercarse un poco más a otros retos más ilusionantes.

El Badajoz ha conseguido cambiar su tendencia y ahora se muestra como un equipo difícil de batir. «Hemos tenido un control absoluto y manejado el juego, pero nos ha faltado marcar. El Rayo Majadahonda no nos ha creado ninguna ocasión de gol en todo el partido», resaltaba el preparador almeriense. Ante el cuadro madrileño los pacenses tuvieron el dominio y rompían por bandas, pero adolecieron de pocas llegadas a la portería, especialmente en la segunda mitad. «Nos han faltado cosas para hacer un buen partido, sobre todo en el último pase. Hemos tenido muchas situaciones de área y nos ha faltado poder finalizarlas», admitía Salmerón.

El conjunto blanquinegro suma su sexta jornada consecutiva sin perder. Ya no es tan vulnerable en defensa ni hace concesiones que en la primera parte del campeonato resultaron letales. «He visto un equipo sólido, generoso, que ha trabajado mucho y que ha hecho que el contrario no tenga ninguna ocasión de gol». Los refuerzos se notan en la solvencia y seguridad que transmite el equipo. Aunque ante el Rayo Majadahonda echó de menos que hubiese llegado en el mercado de invierno algún timón de refresco. «El cambio de Mancuso nos ha perjudicado porque hemos quitado un mediocentro. Él tiene mucha energía, pero tampoco queríamos tener alguna situación que pudiera provocar quedarnos con uno menos. Jannick iba con un golpe en el hombro y ha llegado muy cansado. No teníamos los jugadores para eso», asumía el técnico obligado por la amarilla del argentino.

El domingo coincidieron los cuatro fichajes en el once. Josete debutó como blanquinegro y fijaba el dibujo de tres centrales. Un esquema que con esos mimbres parece consolidarse en la pizarra. «Se dice defensa de cinco, pero juegas con cuatro específicos dentro del campo», puntualizaba Salmerón. El entrenador del Badajoz no considera un paso atrás este segundo empate seguido. «Esta competición es complicada. Hay una gran igualdad y esa dificultad se ve cada domingo», explicó.

El empate dejó un mal sabor de boca a casi todos en el Nuevo Vivero, pero un poco más cerca de la salvación.