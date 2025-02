Borrón y cuenta nueva en el Badajoz

J. P. BADAJOZ Lunes, 19 de septiembre 2022, 20:11 Comenta Compartir

Pocas conclusiones positivas pueden sacarse de un partido para olvidar. El peor que se le recuerda al Badajoz en los últimos años. «Ha sido un día muy dramático. Ha salido todo al revés», así de categórico lo resumía Isaac Jové en su comparecencia posterior a la primera derrota de la temporada. Salvo la mano siempre protectora de Kike Royo, las descargas eléctricas de Adilson, la esperanzadora irrupción de Muller, el empuje del Nuevo Vivero o la casta de todo el equipo para ir a por el partido con uno menos en el tramo final poco más puede salvarse. «El equipo ha reaccionado con los cambios y con uno menos ha sacado un coraje que nos identifica a nosotros», valoraba el técnico blanquinegro.

Pero también entra otro factor externo que hizo que el Badajoz no se encontrara y fue una actuación arbitral permisiva con la agresividad rival que acabó desquiciando a los jugadores. «La nefasta actuación del colegiado ha sido brutal. No me voy a escudar en los árbitros porque el equipo ha estado mal. Pero el árbitro ha faltado al respeto a mis jugadores y eso no se puede consentir. Me ha molestado mucho. Ha habido dos entradas de roja directa después de la de Mancuso muy claras. Aquí se pita muy fácil», criticó Jové.

Además, el encuentro deja también secuelas en una plantilla ya de por sí corta de efectivos con otros cuatro jugadores tocados a los que añadir a Raúl Palma y Ferrón y un expulsado. Alfaro, David Soto, Theo Chendri y Valcarce abandonaron el terreno de juego con molestias y habrá que esperar a las pruebas y su evolcuión esta semana para conocer si pueden estar disponibles para Valdebebas.

El Badajoz trata de pasar página de su primer revés ante el Algeciras y recuperar esa mejor versión del inicio liguero que más se asemeja a lo que quiere el preparador catalán. «Siempre hay margen de mejora y tener el reflejo de los tres partidos anteriores», expuso. A pesar de la aciaga tarde en todos los sentidos, Jové . «Hasta con diez hemos podido empatar. Hemos querido y me quedo con esa actitud del equipo, lo positivo del final del partido».

El domingo espera el Real Madrid Castilla de Raúl González en Valdebebas. Un partido para el que el club blanco ha fijado en 19 euros la entrada visitante y que los interesados deben gestionar a través del Badajoz en info@clubdeportivobadajoz.es, ya que no se pondrán a la venta en taquilla.

Temas

Fútbol