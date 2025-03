Borja García: «La afición nos va a llevar en volandas»

El Badajoz pasa página y regresaba este martes a los entrenamientos con un único pensamiento puesto en el Pontevedra. La final de finales en ... una temporada de sobresaltos y que deja al equipo blanquinegro al borde del precipicio en las dos últimas jornadas de infarto. No puede fallar. El vestuario es consciente de lo que se juega el sábado en un Nuevo Vivero que volverá a rugir como en las cuatro anteriores citas.

El viaje de vuelta de Ferrol no fue fácil para una plantilla envuelta en lágrimas de impotencia, frustración y rabia. No solo por la derrota en sí, sino también por una nueva polémica actuación arbitral que acabó por desquiciar a los jugadores. «Después de lo que pasó el domingo, el esfuerzo que hizo el equipo y no verlo recompensado en el resultado porque más que menos que no nos dejaron ganar», apunta Borja García. Los ánimos estaban bajos dentro de ese autobús, pero ya inmersos en otra semana de trabajo los futbolistas vuelven a reactivarse para poner todos los sentidos en lo que les espera el sábado. «Ahora ya con la cabeza reseteada y con ganas de afrontar este partido ante Pontevedra como una final, que es lo que sabemos que tenemos el sábado en el Nuevo Vivero».

La plantilla está muy mentalizada en sacar adelante los tres puntos vitales frente al Pontevedra. Como uno de los cuatro capitanes del Badajoz, Borja García manda un mensaje de confianza y tranquilidad a su afición basado en el convencimiento pleno del grupo en lograr la salvación. «Nosotros con lo que estamos haciendo en el terreno de juego, creo que lo normal es que salga todo bien y consigamos esa victoria que nos acerque al objetivo», señala. Para el central de Laredo, el Badajoz juega con un factor extra este sábado y es el calor del Nuevo Vivero. «Una final así es mejor en casa, ante nuestra afición, sabemos que está con nosotros y nos va a llevar en volandas». Y no considera que esa exigencia por la necesidad de victoria pueda ser un factor que condicione al Badajoz. «No sé si será presión, pero si es presión bendita presión. Jugar en tu casa, ante nuestra afición y con las sensaciones que estamos teniendo... yo quiero esa presión todos los fines de semana». Al Badajoz ya solo vale ganar. «Sabemos que es un partido decisivo, pero al final de liga estas cosas pasan. Nos toca luchar por un objetivo que a nadie nos hubiese gustado pensarlo a principios de temporada, pero nos ha tocado así y hay que sacarlo. Ahora da igual absolutamente todo y únicamente nos centramos en ganar», asume.

El Badajoz afronta una semana decisiva para su futuro, pero desde la directiva no han transmitido ninguna consigna o arenga especial de cara al trascendental partido y mantiene el clima de confianza hacia los jugadores y el cuerpo técnico. «Desde el club ya llevamos mucho tiempo que sabemos que nos respaldan y que están con nosotros. El equipo lo está dando todo, ha dado un paso adelante y se está reflejando en el campo». David Tenorio ha dotado al equipo de mayor agresividad ofensiva y se mantiene fiel a su apuesta más atrevida, pero la suerte no ha acompañado al Badajoz en partidos como Talavera, Castilla, Linares y Ferrol donde mereció más. «Por circunstancias no se están dando los resultados que queríamos. El respaldo es máximo y la confianza tanto del club, cuerpo técnico y afición la tenemos».

En cuanto a las últimas actuaciones arbitrales, Borja García como voz autorizada muestra el sentir del grupo. «Creo que ha habido decisiones que no nos han favorecido, pero nos centramos en las sensaciones que estamos teniendo y que el equipo desde que vino el míster en todos los partidos ha tenido opciones de ganar y eso es lo más importante». En las últimas salidas el Badajoz se ha visto machacado a tarjetas con cinco amarillas y dos rojas en Linares y ocho amonestaciones –de ellas dos dobles con dos expulsiones– y otras dos rojas directas más en Ferrol. De ahí, que estas circunstancias extrañas dejen aún más tocada la moral del plantel, aunque la plantilla se hace fuerte ante tanta adversidad. «Es verdad que te puedes sentir algo frustrado y molesto, pero ahora mismo lo más importante es centrarse en lo deportivo y en lo que tenemos que hacer para ganar este sábado al Pontevedra». Los ecos llegaron hasta Alcorcón, donde su entrenador Fran Fernández hizo referencia a lo ocurrido en Ferrol contra el Badajoz en su airada crítica a los árbitros. Borja García no cree que haya una persecución intencionada y prefiere olvidarse de agentes externos. «Únicamente nos centramos en lo nuestro, en lo que tenemos que hacer y lo que hay que reflejar en el terreno de juego. El resto, no creo que sea el momento de pensar en esas cosas».

Plaga de bajas y posible vuelta a la titularidad

Unas expulsiones que dejan en cuadro la defensa al no poder disponer el técnico de Mariano Gómez ni Josete, sancionados, con Cordero entre algodones y en el medio sin Mancuso, también expulsado, ni Raúl Palma, lesionado. Ante esta plaga de bajas, Borja García podría volver al once siete jornadas después. «Ahora me da absolutamente igual pensar en mí. Llevo varias jornadas sin jugar, pero me preocupa el bien del equipo y del club. Si el club se salva salimos todos reforzados. Creo que el jugador que esté pensando en lo individual se equivoca y no es buen compañero». El central cántabro había perdido protagonismo con David Tenorio, pero ha seguido cumpliendo a la perfección con sus galones de capitán por el bien del grupo. «Desde que llegó el nuevo míster jugué los dos primeros partidos y luego no he tenido esa regularidad. Es verdad que cuando no juegas y no puedes aportar desde dentro es más complicado, pero confío tanto en Mariano, Juanmi, Cordero y en Josete como cuando salgo yo. A mí lo único que me preocupa es que el equipo gane y consigamos el objetivo».