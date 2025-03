Beneit y Prada, los primeros en presentarse

El Mérida comenzó este jueves con las dos primeras presentaciones de sus nueve fichajes de este verano: el mediocampista Raúl Beneit (Cádiz, 1994) y ... el lateral izquierdo sub- 23 Raúl Prada (Palma de Mallorca, 2001). «A Beneit lo quisimos incorporar el verano pasado, pero al final no nos decidimos. Y con Prada ya tuvimos conversaciones en el último mercado de invierno, pero tenía contrato con el Zamora y fue imposible», avanzó David Rocha.

«El Mérida viene haciendo las cosas muy bien últimamente. Ya me llevé una buena impresión el curso pasado cuando viene y cuando fueron ellos a Salamanca», se arrancó el todocampista gaditano. «También influyó lo que me dijo Luis Acosta. Coincidimos en la cantera del Cádiz, pero él jugaba entonces de central. Yo me considero un jugador polivalente. Es verdad que el año pasado participé más pegado a la banda, pero mi posición más natural es por dentro».

«Lo he ido a ver mucho este último año. Fui a Salamanca el día del Deportivo y no jugó, pero los 45 minutos que se tiró calentando no paró un segundo de animar a sus compañeros. Eso es algo que marca la diferencia. Queremos que los futbolistas que vengan antepongan el grupo a lo individual», contó el director deportivo emeritense.

«Tenía ofertas de Primera y Segunda, pero sigo al club desde hace un par de años y Meléndez y Sandoval, con los que he coincidido, me hablaron muy bien, por eso creo que he elegido bien. Es un buen sitio para seguir creciendo», confesó por su parte el lateral mallorquín.

«La posición en la que más cómodo me encuentro es la de lateral, pero también he jugado de extremo y central. Incluso en el medio. Con trabajo, creo que Llácer y yo podemos cubrir muy bien el hueco dejado por Álvaro Ramón en esa banda».