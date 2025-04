Barrero: «Hay días que cuesta pensar bien del arbitraje»

Un día después de los hechos, aún no se le ha pasado el cabreo al Romano por la actuación de Cid Camacho ante el Talavera. « ... Tenemos muchos motivos y razones para salir cabreados del partido», dijo este lunes en Onda Cero el director deportivo, David Rocha. «No se puede pensar mal del arbitraje… pero hay días que cuesta pensar bien. Cuesta mucho», opinó Juanma Barrero tras el partido. «Me quedo perplejo con lo que he visto hoy. Ha sido una auténtica locura, para hacérselo mirar de manera muy importante», soltó también Nacho González en Cope el mismo domingo.

Aunque todas las discusiones se centran en la entrada de Lassina sobre Busi en el minuto 17 y el penalti de Bonaque sobre Neyder en el 25, en los pasillos del Romano ponen el foco de la indignación en otras decisiones del colegiado segoviano. Por ejemplo: la disparidad de criterios a la hora de enseñar las cartulinas, no señalar un agarrón sobre Dani Lorenzo que le hubiera costado la segunda amarilla a Lassina, cortar una contra en superioridad numérica del Mérida por no aplicar la ley de la ventaja, no ver en el área del Talavera faltas tan nimias como la que dio origen al penalti visitante o pitar el final del partido tras una falta clara sobre Akito en el 96 al borde del área cuando, minutos antes, había informado a los jugadores que añadiría dos minutos más de los seis iniciales por pérdida de tiempo.

«No tuvo su mejor día», dice ya más en frío David Rocha. «Hubo durante el partido acciones muy llamativas. Todo lo que pasa a raíz de no expulsar a Lassina por la entrada a Busi cambia totalmente el partido. Y luego el penalti lo puedes pitar, pero tiene que haber algo más para castigar una jugada como esa, como nos pasó a nosotros en la segunda parte en su área». De hecho, en la jugada del penalti, que señala cuatro segundos después a instancias de su línea, muestra en primer lugar la amarilla a Bonaque para luego quitársela y mostrársela a Nando Copete, cuando en realidad el autor del penalti fue el propio Bonaque.

Juanma Barrero tuvo que retrasar unos minutos la rueda de prensa tras el partido para calmar los ánimos, pero ni aún así: «Hemos empezado desquiciados desde que no saca roja en esa acción con Busi. Ya vamos mal. Porque luego saca amarillas a entradas más flojitas. No puede ser el mismo castigo lo de Larrubia que lo de Lassina. No puede entrar dentro del mismo baremo. Es que aquí se ha podido dejar la pierna un chico mucho tiempo. La entrada es criminal, pero criminal, con los tacos por delante. Tiene un agujero en el empeine y un fuerte golpe en la tibia. Si le pilla un poco mejor, se lo lleva por delante. No puede valer lo mismo eso que aquello. Imposible. Luego nos dan una charla para proteger a los futbolistas. Historias. Está a un metro, lo tiene que ver. Si eres capaz de ver un penalti a diez metros, eso lo tienes que ver a uno. La entrada es salvaje. Peligrosísima. A partir de ahí, todo lo que pasa en el campo, ya tenía que haber cambiado…».

«Luego se encabrona con todo y deja de pitar lo que tiene que pitar», continúa el técnico del Mérida. «Tampoco creo que un árbitro que tiene que impartir ley se enfade porque la gente le grite y pase de todo. Lo mejor es que, en este partido, lo normal era habernos quedado con dos o tres menos, porque estaba muy dispuesto a ello, muy dispuesto… No ha medido igual las entradas en una situación que otra, incluso en las protestas. Parecía que nuestras palabras le hacían más daño que un toque en el hombro, como el de Zanelli. Y hemos podido perder mucho más que dos puntos. Esperemos que un día venga un árbitro que nos consienta pegar patadas a nosotros y cada rocecito en el área rival sea penalti. Y que los suyos no los piten».