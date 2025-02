El banquillo del Badajoz devora inquilinos

El banquillo del Badajoz ha adquirido los vicios del fútbol profesional en los últimos años y el foco escrutador se ha instalado de manera insondable ... dirigiendo su dedo acusador sobre sus inquilinos. Pulsar el botón de la trampilla bajo los pies del área técnica se ha convertido en un resorte en las altas esferas de la entidad blanquinegra, que este sábado se cobró una nueva víctima para su lista de entrenadores destituidos. Desde la refundación, el club ha registrado once (seis en los últimos cuatro años) responsables tácticos. El tiempo de permanencia en ese rol se ha ido reduciendo, salvo excepciones, y la tiranía de los resultados se ha vuelto implacable.

Un 'rara avis' fue Víctor López, que asumió el reto de convertir en un proyecto deportivo de garantías la ilusión de un grupo de aficionados por recobrar la esencia y el prestigio pretéritos. Permaneció dos años y medio, a razón de 82 partidos, con 65 victorias, 9 empates y 8 derrotas. Cogió el equipo en Primera Regional y lo dejó en Tercera, en puestos de promoción de ascenso. Pero un empate a cero frente al Hernán Cortés dictó sentencia en enero de 2015, con un sector de la hinchada pidiendo su cabeza. Terminó la temporada José Diego Pastelero, que certificó el pase al playoff, aunque sin lograr plaza en la categoría de bronce. No continuó.

En verano de la 2015/16, Óscar de Paula regresaba al Badajoz, en el que debutó como jugador en 1993 y donde ya había ejercido en 2012 como director técnico del fútbol base. Mismo desenlace, en una fecha casi calcada y tras otro empate sin goles, esta vez ante el Deportivo Pacense, que agudizaba una racha de seis partidos sin ganar. «Es una decisión durísima, pero esto del fútbol es así. Necesitamos un cambio de dinámica porque queremos estar más arriba y ofrecer más nivel», explicaba el presidente Pablo Blázquez, poniendo en solfa la vorágine en la que empezaba a manejarse el Badajoz.

Otro viejo conocido, Agustín Izquierdo, tomó el relevo, pero el bucle seguía interminable. En este caso finalizó el curso sin ascenso, se confió en él para el siguiente proyecto pero poco después del parón navideño, cayó. El primer puesto y subir eran objetivos casi innegociables y los extremeños se distanciaban a siete puntos de la cabeza. Cuarta víctima del banquillo en tres cursos en Tercera. Ahí irrumpió Juan Marrero, que devolvió el rumbo por la senda de bronce y dirigió a los pacenses al lugar que abandonaron al desaparecer cinco años antes. El preparador valenciano asumió las riendas la siguiente campaña y, aunque el inicio fue dubitativo y preocupante, la directiva lo mantuvo para que lograra la permanencia en un final de infarto. Fue el último ejercicio de paciencia en cuanto a la parcela técnica.

Premium Sport, que irrumpía en la ecuación en la propiedad, decidió no renovar su confianza en Marrero y apostó por un perfil más mediático con Patxi Salinas. Nueve partidos duró el técnico vasco, cuyas ideas no cuajaron y tampoco gozó de química con una afición que pidió enérgicamente su cese tras la derrota en casa frente al Linense. A Miguel Espejo se le encomendó la interinidad en el proceso de transición capitaneando a los blanquinegros en el duelo ante el Recreativo Granada, que se saldó con triunfo (0-2) y en el que no le tembló el pulso para sentar a dos pesos pesados, Francis Ferrón y Kike Royo, ambos en la actual plantilla pacense.

Un Mehdi Nafti que generó recelo entre la masa social por su periplo como romano se presentó con la tarea de difuminar esos ecos del pasado y dotar de identidad y carácter a un grupo a la deriva. Exprimió al máximo sus recursos y clasificó para el playoff a un club que no aparecía en las quinielas. Se ganó su continuidad en la 2018/19, pero de nuevo febrero fue la fecha de caducidad en el banquillo blanquinegro. La derrota ante el Algeciras fue el pretexto ideal para fulminar al tunecino, que paró su registro en 57 partidos. Sus desencuentros con Joaquín Parra fueron decisivos. Dejaba al Badajoz cuarto, a cinco puntos del líder y con un colchón de cinco puntos sobre el quinto.

Días antes, el expropietario sevillano había invitado al palco a Pedro Munitis, que se convertiría en su reemplazo. El santanderino solo pilotó la nave pacense en siete partidos, la crisis sanitaria por el covid paralizó el curso en marzo y, tras el playoff y una pretemporada desalentadora, con la presión de la grada ya en el cogote, decidió marcharse. José María Cidoncha, responsable de La Academia, era la solución de urgencia para acudir al duelo contra el Socuéllamos mientras se cocía a fuego lento el fichaje de Fernando Estévez.

El entrenador granadino rozó la temporada perfecta, con números de récord y con una trayectoria intachable, pero el Amorebieta truncó un sueño que se daba por realidad antes de materializarse. Parra criticó la falta de cintura táctica del andaluz de manera pública, refiriéndose sobre todo a la derrota ante el Mérida y al último duelo de la campaña. Aquella salida de tono confirmó el divorcio con el preparador andaluz, que contaba con contrato en vigor. El director general, Jorge Echave, señalaba a Estévez explicando que «el 2 de junio comunica que no quiere continuar», mientras que el entrenador granadino emitía un comunicando negándolo y anunciando que emprendería acciones legales.

Época de convulsión

En medio de ese polvorín apareció Óscar Cano con la misión de hacer olvidar el buen hacer de su paisano y reducir la crispación que fue 'in crescendo' y que alcanzó su momento álgido con la entrada en prisión de Parra, que rompió todos los esquemas. Tras meses descabezados, Luis Oliver y Lanuspe entraron en escena cuando los impagos acuciaban y se sucedían las manifestaciones públicas de los implicados pidiendo soluciones. El empresario navarro cortó de raíz sacrificando a Óscar Cano (que dirigió a los blanquinegros en 23 partidos), escudándose en que con los números que acumulaba iban abocados al descenso. Llegaba Isaac Jové de la mano de los, por entonces, nuevos gestores y completó un final de temporada aceptable pese a no meter al equipo entre los cinco primeros. Sin embargo, una victoria, dos empates y tres derrotas se han llevado por delante al técnico catalán, que ha sumado 22 encuentros en el cargo.

Este martes, Tete y Ricardo García, técnicos del juvenil de División de Honor y del B respectivamente, se harán cargo de la sesión preparatoria a la espera del anuncio del nuevo entrenador.