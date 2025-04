El Mérida, con bajas pero sin urgencias

Hundidos como están en la tabla Ceuta y Talavera, el Mérida tiene la posibilidad de inyectarle otra buena distancia al Rayo Majadahonda, tercero por la ... cola. Los madrileños se pueden ir del Romano a cuatro puntos de los emeritenses… o a diez. «Todo lo que sea sacar ventaja con los equipos de abajo es oro», reconoce Juanma Barrero. Pero por las alturas de temporada en la que nos encontramos, eso no es lo más importante: el técnico emeritense prefiere que su equipo continúe en la misma línea.

«No hay que ganar como sea. Lo que hay que hacer es trasladar nuestra idea al terreno de juego: ser valientes, verticales cuando tengamos balón, ordenados e intensos… Lo que estamos viendo cada domingo. Y acertar en las dos áreas, claro». El Mérida afronta un tramo importante de la temporada sin la necesidad o exigencia u obligación de ganar, y eso le transmite una tranquilidad inesperada al grupo.

«Estamos por encima de lo que me esperaba», confiesa el líder del cuerpo técnico emeritense. «Pero tanto en números como en la idea que tiene adquirida ya el equipo y las sensaciones que dejamos en cada partido. No esperaba tener tan pronto tantos números ni que el equipo compitiera tan bien todos los domingos. Es que no hemos entrado todavía en ningún altibajo». De ahí que afronte este sábado un duelo clave con sosiego y aplomo.

También con bajas, e importantes. Porque a las ya conocidas de Kamal, Llácer y Javi Montoya, se les une las del sancionado Nacho González y los lesionados Nando Copete y Artiles. El almendralejense se encuentra a la espera de los resultados de unas pruebas en su rodilla, que la tiene inflamada tras un accidente doméstico, y el canario arrastra molestias en su tendón rotuliano y esta semana apenas ha entrenado con el grupo. «Arrastra esos dolores desde hace tiempo y a veces le molesta menos y, otras veces, como esta semana, le molesta más».

Además, este viernes empezó a caer Javi Montoya, que espera apurar y rebajar aceleradamente el dolor para poder llegar al derbi del próximo domingo ante el Badajoz. «Hoy ha terminado bien el entrenamiento, pero lo importante será mañana, cuando se levante, si le duele o no», explica Juanma Barrero. La única duda respecto al 'once' que puntuó en Ferrol estará en la mediapunta: si repetirá con Busi, que tan buen resultado le dio hace siete días en A Malata, o volverá a situar a Lolo Pla por detrás de Carlos Cinta. Sandoval repetiría en banda izquierda y Erik ocupará la posición de Nacho González en el eje de la defensa.

Enfrente llega un tercero por la cola engañoso. Desde que lo cogió Alfredo Santaelena, el Rayo Majadahonda se mueve en los guarismos del Mérida. Eso sí, solo ha ganado uno de los últimos cuatro partidos. «Con la llegada de Alfredo, han cambiado tanto los resultados como la forma de jugar. El cambio es muy brusco en sus resultados porque su cambio de juego también ha sido brusco. Ahora son un equipo más combinativo, más propositivo, que quiere limpiar la jugada desde atrás. Ante nosotros tendrán mucha posesión de balón y nos dificultará las cosas tras el robo», avisa el técnico romano.