Las bajas aflojan la soga al Badajoz ante el Fuenlabrada

En un plantel tan limitado como el que maneja el Badajoz este curso, recuperar a cuatro efectivos de una tacada es, sin duda, el factor ... más determinante en los prolegómenos de un partido. Borja García y José Mas han cumplido sus respectivas sanciones y David Soto y Luis Valcarce ven la luz al final del túnel y regresarán a una convocatoria tras superar sus lesiones de rodilla. «Aunque no se encuentren del todo en condiciones, van a estar con nosotros», adelantó el técnico José María Salmerón. Y añadió que «sufren molestias, pero han entrenado en los últimos días con el resto del equipo en las sesiones y podrán contribuir».

De los dos, el que cuenta con más papeletas para salir de inicio es el lateral zurdo por las necesidades en esa zona del campo. Aunque el canterano Edu Sánchez ha demostrado que es una alternativa fiable para ese perfil, la falta de alternativas obliga a que el ex del Alcorcón apure pese a que no está en plenitud física. En el caso del extremo navarro, el preparador almeriense posee variantes suficientes para no arriesgar con su participación. Quien no llega a tiempo es Raúl Palma, aún renqueante de sus problemas musculares.

En cuanto al estado de forma de sus jugadores, tema sobre el que insistió tras el duelo frente al Ceuta, matizó que existe una disparidad en cuanto al nivel en el que se encuentra cada uno. Puso el ejemplo de Mancuso, que tuvo que ser sustituido en el minuto 70 porque no tiene ritmo de partido». Además de referirse a futbolistas que han padecido lesiones en un tramo inicial de la campaña que han lastrado su rendimiento y puesta a punto.

Pese a las noticias positivas de que la enfermería empieza a desalojar inquilinos, incide en uno de los mayores condicionantes del conjunto blanquinegro, «tenemos una plantilla corta y hay circunstancias y cualidades que nos faltan y habrá que suplirlas con mucho trabajo». Reconoció que la prioridad pasa por ir alejándose de los puestos de la quema, mejorar y ser ambiciosos. «Hay que ir sumando puntos poco a poco para retirarnos lo antes posible de esa zona».

El Badajoz rompió la racha de tres partidos sin ganar, algo que, según las palabras de Salmerón, «da mucha moral y confianza, pero no hemos conseguido nada». Con ocho puntos, está a dos de su rival de este sábado (Fernando Torres, 19.00 horas), un Fuenlabrada irregular que ha cosechado tantas victorias como derrotas, tres, y que no le ha cogido el pulso a la categoría pese a contar con un presupuesto elevado por la ayuda que concede la Federación a los descendidos y el bagaje reciente en el fútbol profesional. «Poseen jugadores reconocibles en Segunda, a los que han podido escoger por su potencial económico, con el objetivo de ascender». En cuanto a los peligros de la escuadra madrileña, resalta la calidad técnica de los hombres de arriba, el balón parado, con gente que domina el juego aéreo, y el fútbol combinativo monopolizando la posesión, aunque Salmerón no renuncia a arrebatarles ese protagonismo con balón. Pero, sobre todo, incide en «ser rápidos y verticales cuando robemos». Sin perder de vista que los dos tropiezos consecutivos que acumula el Fuenlabrada pueden generar «momentos de dificultad y que la precipitación les haga cometer errores». Su homólogo, Mere Hermoso, afronta el duelo con todos sus futbolistas disponibles, incluido Álvaro Bravo, que se ha ejercitado con el grupo.

El Badajoz no podrá contar con el apoyo de su afición en el Fernando Torres, en pleno proceso de remodelación, lo cual ha obligado a reducir el aforo y solo se permite la entrada a seguidores locales.