El Badajoz vuelve de vacío del Reino de León

«En el vestuario éramos 9.000, no 25»

No es capaz de encadenar dos victorias seguidas un Badajoz que volvió a su peor versión. De lo visto sobre el terreno de juego, Óscar Cano, que regresaba a la que fue su casa dos temporadas, se quedó con un inicio notable, aunque reconoce que el equipo acabó por caerse: «Tuvimos una primera parte buenísima, en la que dominamos, controlamos el juego y apenas concedimos posibilidades a la Cultural. En la segunda, nos presionaron más arriba y tuvieron más criterio para jugar a nuestra espalda. Cuando nos habíamos repuesto, llegó un error de nuestro jugador y nos costó el gol. A partir de ahí no se jugó nada».

Comenzó el duelo con medio minuto de no juego en señal de protesta con una situación institucional que Cano dijo que es inseparable del rendimiento: «Estamos todos mucho más desgastados, es una situación de la que ya me aburre hablar».

Finalmente, el técnico del Badajoz quiso mandar un mensaje a toda la afición que se ha movilizado para salvar al club: «Dan ganas hasta de llorar, por más que perdamos la salud, el año ya ha merecido la pena. Estamos lejos del objetivo, pero no me gustaría que esa batalla pase a un segundo plano, y estamos muy orgullosos de tener a esa gente con nosotros. En el vestuario éramos 9.000, no 25»