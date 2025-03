El Badajoz, sin recursos para su margen derecha

J. P. BADAJOZ. Miércoles, 6 de abril 2022 | Actualizado 07/04/2022 08:00h. Comenta Compartir

El Badajoz busca lateral derecho para el sábado. El equipo blanquinegro se queda sin recursos para su margen derecha. Ninguno de los dos especialistas para ese puesto podrá estar el sábado para recibir al Calahorra. Ni Dani Fernández ni Aitor Pascual. Los resultados de la radiografía confirman que el madrileño sufre una luxación en el hombro izquierdo y aunque no se ha fijado un plazo para su recuperación se calcula que esté al menos un mes de baja. El ferrolano es su alternativa dentro de la plantilla para el carril derecho, pero tampoco podrá estar disponible para esta jornada al estar sancionado.

Cuando hace dos semanas Aitor Pascual vio la roja directa estando en el banquillo no se podía imaginar que tendría tanta trascendencia. Al defensa gallego le sancionaron con dos partidos y en ambos se le habría requerido su participación. Lo que no deja de ser una cruel paradoja después de 16 encuentros sin aparecer por el once, precisamente desde que cubriera la baja de Dani Fernández ante la SD Logroñés en el Nuevo Vivero en la jornada 14.

La mala suerte vuelve a cebarse con el Badajoz. Las lesiones sacudieron a Óscar Cano en la primera parte de la temporada y tras una segunda vuelta con la enfermería vacía aparecen de nuevo para castigar al equipo en el decisivo tramo final de campeonato. Fue la lacra que condicionó el rendimiento del equipo tras un inicio fulgurante y otra vez salen a escena en el momento más inoportuno. Dani Fernández, Limones y Jilmar ingresan en la nómina de bajas por lesión, a las que se une la de Aitor Pascual por sanción.

Limones también es baja para el sábado por una lumbalgia y dos hernias y Jilmar es duda por unas molestias musculares

El técnico granadino nunca tuvo a todos sus jugadores disponibles para poder confeccionar una convocatoria. Después de recuperar a principios de año a Adilson y Dani Aquino, aunque no estaban al cien por cien de sus condiciones físicas tras salir de un largo periodo de inactividad, siguieron otras cuatro jornadas con ausencias por covid hasta la llegada de Isaac Jové al banquillo en la visita a Santander, que cogió al equipo con todos sus efectivos listos para poder viajar, aunque también se cayó a última hora Zelu y no se subió al autobús. La liga arrancó con Dani Fernández lesionado desde pretemporada y Adilson justo en la semana previa de comenzar. Después fueron pasando por la enfermería en algún momento Aquino, Jilmar, Isi Gómez, Truyols, Concha, Adri Cuevas, Gorka Pérez, Limones y Otegui.

El domingo cayó Dani Fernández. Los resultados de las pruebas confirman que sufre una luxación en su hombro izquierdo y aunque la práctica habitual del equipo médico es no dar un tiempo estimado de recuperación será baja como mínimo un mes, por lo que es segura para este sábado ante el Calahorra. El lateral madrileño ya se ha puesto en manos de los fisioterapeutas del club para empezar con el tratamiento. Se da la circunstancia que su sustituto natural en el lateral derecho tampoco podrá estar disponible para esta jornada. Aitor Pascual vio la roja directa en el partido ante el Real Unión de Irún por protestar desde el banquillo. El Comité de Competición le castigó con dos partidos acogiéndose al artículo 117 del Código Disciplinario relativo a «actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros».

Los dos encuentros que precisamente se perderá, de momento, Dani Fernández, ya que su lesión se produjo a los cinco minutos de comenzar el partido ante la SD Logroñés. Para Aitor Pascual se hubiera presentado una oportunidad para reivindicarse tras desaparecer del once en la jornada 15 después de comenzar la temporada reconvertido como lateral zurdo obligado por las bajas. Con su sanción, el gallego no pudo saltar a Las Gaunas como recambio del madrileño con prácticamente todo el encuentro por delante y tampoco podrá hacerlo el sábado. Ante la SD Logroñés, Isaac Jové no le quedó otra opción que adaptar a Jesús Clemente a esa posición al no disponer de otro perfil en el banquillo. La alternativa más factible para el sábado podría ser Truyols como lateral derecho, ya que el central manacorí se desenvuelve bien en esa posición y no obligaría a retocar más puestos en su once tipo.

Tampoco estarán el sábado el portero Limones y es duda el lateral izquierdo Jilmar. Ambos se cayeron de la convocatoria la pasada jornada y no viajaron a Logroño. Limones sigue aquejado de una lumbalgia y tiene dos hernias que le mantienen fuera del equipo, mientras que Jilmar arrastra molestias musculares y ha trabajado aparte del grupo en el gimnasio, aunque espera llegar al sábado. El lateral colombiano ya se había perdido gran parte de la primera vuelta por las lesiones.

Al menos, para esta jornada el técnico blanquinegro recupera a Gorka Pérez e Isi Gómez, tras cumplir su partido de sanción en Logroño.