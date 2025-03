El Badajoz vuelve a empezar

El Badajoz vuelve otra vez a su punto medio. De nuevo se mueve en los márgenes de su anterior derrota en Mérida. Más cerca de ... abajo y más lejos de arriba. Entre el Romano y Bahía Sur han sido seis partidos sin perder saldados con dos victorias y cuatro empates. La mejor racha de la temporada y con la que se abría una puerta a la esperanza de engancharse al vagón de perseguidores a la caza de los puestos de playoff.

Al equipo de Salmerón le toca volver a empezar. Su progresión se ha visto frenada en San Fernando. Una escalada lenta pero en pequeños pasos. No termina de definirse el conjunto pacense y aparece suspendido de ese péndulo que le hace oscilar entre las dos dimensiones. Los blanquinegros se mantienen en la zona media, aunque la quinta plaza otra vez se escapa a once puntos. Y por abajo el peligro acecha más cerca. Precisamente el San Fernando marca el descenso a cuatro puntos.

El Badajoz necesita agarrarse a otra dinámica positiva. Encontrar esa regularidad en los resultados con la que tomar impulso y olvidarse de sufrimientos. Este sábado visita el Nuevo Vivero el Sanse y a la vuelta de Carnaval esperan Deportivo y Mérida. Llegaba con buenas sensaciones, pero en tierras gaditanas todo se torció demasiado pronto. «Si te pitan un penalti y te echan a un jugador, es complicado», se lamentaba Salmerón. El técnico almeriense reconocía sentirse «decepcionado» más que preocupado por la derrota, ya que los isleños «nos maniataron de una forma o de otra» y no pudieron «desarrollar prácticamente nada». Se quejaba Salmerón de la excesiva intensidad de los jugadores del San Fernando, especialmente cada vez que tocaba el balón Adilson, con continuas interrupciones y que el árbitro no supo cortar. «Prácticamente no se jugó a nada, solo a chocar y nada más», criticó. También reflejó la doble vara de medir con las tarjetas acentuado por la expulsión de Juanmi García en dos faltas que hizo. «Ellos habían hecho siete u ocho faltas parando a Adilson y todas las situaciones ofensivas que intentamos tener».

El luso volvió a demostrar que es un jugador diferencial. Aunque el domingo apenas le dejaron intentarlo, vigilado tan estrechamente que solo podían pararle con continuas faltas. Los rivales lo saben y tratan de sujetarle con marcajes férreos. En una que Adilson se vio suelto, Alfaro combinó con él dentro del área y el luso resolvió con maestría a golpe de cintura. Pero ya era demasiado tarde para soñar con la heroica.

Al margen de la permisividad arbitral, el preparador del Badajoz admitía que a su equipo le queda mucho por mejorar. Entre otros aspectos, saber tener serenidad en los momentos complicados y estar «más tranquilos» en la segunda parte «para no darle la opción del segundo gol en una transición por no finalizar una jugada en ataque», señaló.