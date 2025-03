El Badajoz llega a las tres últimas jornadas fuera del descenso. Los jugadores blanquinegros volvieron a demostrar que les va la vida en salvar al ... equipo. El vestuario es una piña con ese objetivo como único pensamiento que les quita el sueño. Ese compromiso quedó escenificado en la celebración del gol de David Soto al saltar todos los componentes del banquillo dentro del campo para fundirse en un abrazo liberador y cargado de sentimiento. La alegría de jugadores como Kike Royo, Ferrón o Borja García, nada menos que tres de los capitanes que han perdido protagonismo en las alineaciones y lo festejaron como si estuvieran dentro del terreno de juego, define la unión de un grupo que está sufriendo mucho con la situación.

La plantilla cree y ese convencimiento lo ha transmitido a una afición entregada y que va a empujar hasta el final. «Ese plus y el extra lo han puesto la gente de la grada. La afición ha estado soberbia, maravillosa. El diez lo tiene habitualmente, lo de hoy es de matrícula de honor», reconocía David Tenorio al finalizar el encuentro ante la Cultural Leonesa. Los seguidores blanquinegros se han contagiado de esa confianza y ven posible la salvación. El tanto de David Soto alimenta esa esperanza y dispara las ilusiones para mirar al tramo final con cierto optimismo. El conjunto pacense sale de la zona roja después de cuatro jornadas consecutivas hundido en las últimas plazas.

El Badajoz vuelve a depender de sí mismo, aunque este domingo tiene una complicada salida a Ferrol que se está jugando la plaza de ascenso directo. Pero el equipo pacense ha puesto de manifiesto que no se rinde ante nada y es capaz de todo. «Son los jugadores los que creen y están generando este contexto que estamos viviendo», apuntaba el técnico granadino. Con solo un punto por encima del descenso y nueve por disputarse, la familia blanquinegra siente más cerca la permanencia. Ferrol, Pontevedra y Córdoba marcan su futuro.

Los pacenses viven unas jornadas en una montaña rusa de emociones, llevadas al extremo en unos últimos minutos de infarto. «El equipo ha sabido gestionar esos últimos momentos en los que se está jugando la vida y ahí el público nos ha echado una mano brutal. Cuando la afición vive esos últimos minutos con el equipo es fantástico. La grada ha defendido varias acciones que eran definitivas al final», subrayaba Tenorio sobre el efecto que causa el Nuevo Vivero en las piernas y pulmones de los futbolistas.

Después de la enorme frustración de Linares tras rehacerse de una expulsión a los cinco minutos y levantarse del primer golpe del 1-0 en el 84, el Badajoz volvió a luchar contra los elementos. De nuevo contra decisiones arbitrales difíciles de comprender como la flagrante cesión al meta leonés que el colegiado no consideró. «El portero si no coge el balón cree que es gol. Pero parece que el árbitro desgraciadamente no lo ha visto. Si juntas pequeñas cositas como la tarjeta a Ferrón, que creo que es excesiva, la quinta y no estamos para regalar nada. Hay un doble penalti a Gorka en la misma acción. Entiendo que intentan hacerlo lo mejor posible. El otro día nos perjudicaron gravemente y condicionaron a un equipo que se está jugando la vida y está siendo honesto en el trabajo. Esa tarjeta, esos penaltis, esa cesión... son acciones bastante determinantes», asumía con resignación el preparador blanquinegro.

Pero el Badajoz tiene una capacidad de sufrimiento y regeneración admirable y sabe reponerse ante las adversidades. «Si no tenemos esa parte de fe y emotividad ahí estaríamos muertos», remarcaba Tenorio.