El Badajoz vuelve a creer

J. P. Badajoz Martes, 28 de marzo 2023, 07:18 | Actualizado 08:26h. Comenta Compartir

El Badajoz puso fin a su racha negativa de ocho partidos sin ganar y después de dos jornadas sale del descenso. Deja los puestos de peligro a dos puntos y el próximo domingo en su visita al colista Talavera tiene la oportunidad de meter mayor distancia en una jornada además para sus rivales con duelos comprometidos con equipos de la parte alta que se están jugando la clasificación al playoff de ascenso.

El equipo blanquinegro mostró una cara bien distinta. Más decidido a buscar la portería contraria, más convencido en superar cualquier situación y confiado en salir de su angustiosa situación. El equipo recuperó sus señas de identidad. Y eso que se vio reflejado en el césped se transmitió a la grada. La afición vuelve a creer. «Quiero dar la enhorabuena al equipo por su capacidad de reacción y superar un momento dificilísimo», subrayó David Tenorio tras la trascendental victoria ante Unionistas.

Hay conjura en el vestuario y el Nuevo Vivero vuelve a conectar con el equipo. El público supo reconocer en sus jugadores que en cada balón se jugaban la vida. En todo momento arropó a los suyos y al ser golpeados le dio ese aliento para levantarle de la lona. Un apoyo crucial que llevó en volandas a culminar una remontada que insufla una gran dosis de confianza en la plantilla. «Hay un punto para el equipo, otro para todo el staff y la parte estructural del club y el otro punto para la afición porque se lo merecen», expuso el entrenador blanquinegro. En ese sentido, Tenorio agradeció el papel decisivo del Nuevo Vivero. «Cuando encajamos el gol la gente ha seguido empujando. No puedo transmitir lo realmente importante que es. Ha sido clave, sin lugar a dudas», valoró.

El relevo en el banquillo le ha sentado bien al Badajoz. Su situación era tan crítica y estaba tan necesitado que se agarró al seguro de vida de esa máxima del fútbol, aunque no siempre se cumple, de la victoria segura. Pero el equipo pedía un cambio. El vestuario había perdido la confianza en poder salvar la temporada con la misma línea y desde el club captaron el mensaje. Lo dejaba caer entre líneas el director deportivo Patricio Arana. «Hablo mucho con los jugadores y me gusta entenderles. Había un bloqueo y el cambio se tenía que dar», comentó en la presentación de Tenorio cuando fue cuestionado por los motivos de la destitución de Salmerón.

El técnico granadino aterrizó en el Nuevo Vivero con la misión de revertir la situación. Tenía diez finales por delante y en su puesta de largo en el Nuevo Vivero ha sacado al equipo del descenso. Pero Tenorio advierte que la victoria no cambia nada, que el peligro sigue presente y queda mucho trabajo por hacer. «Una dinámica no la cambia un resultado. Viene genial, además remontando, pero que tenga claro la afición, el club y los futbolistas que un cambio de dinámica no es un día, tiene que ser cuando evolucionemos ese proceso, con lo cual alerta máxima». Más allá del respiro clasificatorio de esta semana, para el nuevo preparador blanquinegro lo importante es tener el objetivo claro, recuperar sensaciones y continuar centrados en el trabajo. «Ni sabía que habíamos salido del descenso, ni lo voy a tener en cuenta. Voy a vivir por y para el Badajoz. No voy a intentar ensuciar mi mente en otras cosas. Voy a vivir por cada partido nuestro».