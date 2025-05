El Badajoz vuelve a dar la de arena

El Badajoz sigue haciendo la goma. No termina de encontrar esa regularidad que necesita el equipo de Salmerón para creer en sus posibilidades y asentarse ... en la zona tranquila de la clasificación. Ante el Mérida volvió a mostrar sus dos caras. Después de protagonizar una gran primera parte, en la segunda se va todo al traste y acaba entregándose. Le pasó ante el Córdoba y lo repitió en el Romano.

El Badajoz está acostumbrando a sus aficionados a dar una de cal y otra de arena. Tras su exhibición en San Sebastián de los Reyes y bailarle al líder la semana siguiente en un primer acto exquisito, volvió a mostrarse como ese equipo vulnerable en una segunda mitad en la que se vio sobrepasado y que tuvo su continuidad una semana más tarde en un partido irreconocible en Salamanca. Tras esos dos lunares, el conjunto blanquinegro llegaba a Mérida después de recuperar sus mejores sensaciones y una demostración de orgullo y no rendirse nunca ante todo un Deportivo. Comenzó bien en el Romano. Con dominio y ocasiones, incluso con un gol anulado a Alfaro que todavía colea por la capital pacense y un posible penalti que también hizo alimentar la polémica. Pero bajó los brazos y desapareció tras el descanso. «Los primeros veinte minutos hemos dominado el encuentro y luego se ha igualado», resumía Salmerón.

El Badajoz volvió a evidenciar los mismos males que lleva arrastrando este primer tramo de competición. «Lo teníamos controlado, hasta esos diez minutos de la segunda parte, donde nos ha faltado actitud defensiva», reconocía el técnico blanquinegro nada más concluir el encuentro en Mérida. No estaba contento Salmerón con la segunda parte de los suyos. No pudo evitar que el Mérida aprovechara su oportunidad para adelantarse en el marcador. Asumía que a su equipo le faltó «saber sufrir más, saber ayudar más». Y al contrario que ante el Depor, el Badajoz no encontró esa frescura arriba para derribar la muralla romana. El preparador almeriense acumuló a toda su artillería pesada con Ferrón, Adilson, Soto, Zelu y Muller, pero no le sirvió para dar con la solución para nivelar el derbi. Asumía el cambio de cara de su equipo.

Después de dejar su portería a cero en dos partidos seguidos, Kike Royo de nuevo recogía un balón de sus redes. Los blanquinegros son los cuartos más goleados con 22 tantos después del Rayo Majadahonda (24) y los colistas Ceuta (30) y Talavera (26) y empatado con el Fuenlabrada.

El equipo pacense solo ha podido enganchar dos victorias consecutivas una sola vez esta temporada tras imponerse al Celta B (1-0) y Sanse (1-3). En cambio, ha llegado a encadenar tres derrotas seguidas frente a Fuenlabrada (2-0), Linense (0-2) y Alcorcón (1-0). En otro tramo anterior, con la victoria del Ceuta (2-1) entre medias, ha pasado cinco jornadas sin ganar en sus compromisos con el San Fernando (1-1), Rayo Majadahonda (1-1), Algeciras (0-1), Real Madrid Castilla (3-1) y Racing de Ferrol (0-3). Esa falta de regularidad le ha mantenido como el Guadiana, apareciendo y desapareciendo de los puestos de descenso.

La noticia positiva de la derrota en Mérida es que por segunda semana sigue fuera de la zona de peligro. El domingo visita el Nuevo Vivero un Linares que resistía el arranque del líder Córdoba, pero que tras acumular cinco jornadas sin ganar se ha descolgado del playoff.