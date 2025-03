El Badajoz ha utilizado a 26 jugadores

El Badajoz cuenta con una plantilla corta formada por solo 19 jugadores que parten con ficha del primer equipo, incluido el portero Miguel Narváez. De ... ahí que la cantera haya tenido protagonismo en esta primera parte de la competición, con presencia de las promesas blanquinegras en todas las convocatorias e incluso con minutos y en el once titular.

En total, 26 jugadores han tenido participación en estos primeros 22 partidos. Precisamente el meta canterano Miguel Narváez es el único que aún no se ha estrenado esta temporada. En el mercado de invierno salieron cuatro jugadores y llegaron otros tantos, por lo que la nómina de efectivos utilizados del primer equipo sube a 22. Una cifra a la que hay que añadir los cuatro futbolistas del filial a los que tanto Isaac Jové como José María Salmerón han dado la alternativa como Edu Sánchez, Muller, Fernando Moreno y Álex López.

Kike Royo es el único jugador del Badajoz que ha disputado todos los minutos (1.980) en estas 22 jornadas. Zelu también ha intervenido en todos los partidos, aunque en su caso salió en ocho desde el banquillo y solo ha completado los 90 minutos en cinco. Mariano Gómez solo se ha perdido un encuentro, en Pontevedra por sanción, y los 13 últimos minutos del Romano frente al Mérida. Mientras que Adilson y Alfaro se quedaron sin vestir la blanquinegra en dos.

La llegada de cuatro refuerzos y el debut de otros tantos canteranos ha ampliado la nómina de disponibles en una plantilla corta formada por 19 fichas del primer equipo

Entre los canteranos, Edu Sánchez llegó sin hacer ruido y se asentó en el once hasta su lesión hace cinco jornadas. Ha jugado once partidos, diez como titular. El lateral moralo está ya en la recta final de su recuperación y podría volver la próxima semana. Muller también sabe lo que es hacerse la foto en la alineación inicial. Su puesta de largo entre los elegidos fue nada menos que en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla. Antes ya había salido como suplente en los dos anteriores encuentros y ha repetido en otras tres ocasiones saliendo como revulsivo para un total de seis participaciones. Fernando Moreno ha entrado tres veces antes de irse la pasada semana a Las Palmas y Álex López también disfrutó de su oportunidad en la ciudad deportiva madridista. Ladera, Agustín Izquierdo, Álex Rodríguez y Dani Cordero completan la lista de reclutados del juvenil presentes en las convocatorias.