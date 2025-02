El Badajoz trata de atajar su miedo a fallar

Manuel García Badajoz Viernes, 3 de diciembre 2021 | Actualizado 04/12/2021 13:18h. Comenta Compartir

Óscar Cano reconoció en la víspera del duelo de este domingo ante el Bilbao Athletic (12.00 horas, retransmitido por Footters) de un modo explícito que el vestuario está sintiendo la presión que genera el miedo a fallar. «No puede haber esa psicosis en cada córner». Lo ejemplificó en las jugadas a balón parado, una de las vertientes del juego en las que más están cediendo. Y el técnico del Badajoz asegura que no se trata de falta de fundamentos tácticos ni de insistencia en los entrenamientos. «Los hemos vuelto a aburrir diciéndoles cómo tenemos que defender en función de quién saca, cómo, la tensión, si es al primer palo, al segundo, si atacan con 4, 5 o 6, si es un diestro o un zurdo... Todo está más que explicado. Pero de nada sirve que lo interioricen si en cada acción sentimos el miedo».

La enésima situación en la que el conjunto pacense se mostró vulnerable y presa fácil para la ofensiva rival en ese ámbito fue en el duelo de Copa del Rey ante el Alcoyano. «El otro día hubo malos despejes de hombres con amplia experiencia en el fútbol. Eso no lo podemos consentir, que jueguen nerviosos por haber encajado en dos o tres córneres».

La realidad es que el grupo no gestiona de manera adecuada las consecuencias anímicas del fallo y la espiral termina comprometiendo un resultado que podría ser reversible si se afronta con serenidad. «A veces da la sensación de que estamos en descenso. Y si se dan una serie de condicionantes de aquí a Navidad nos podemos ir de vacaciones en puestos de playoff». Es la idea que trata que cale entre sus pupilos y que sirva como eje para recuperar cierto equilibrio: «No quiero que sientan que todo es un desastre, porque entonces empezará a serlo».

De esa manera trató de poner en contexto una situación que no reviste el dramatismo que empieza a respirarse, pero matizó: «Otra cosa es que la gente piense que tenemos que luchar con el Deportivo, que tiene una plantilla con los puestos doblados con jugadores de altas capacidades que no han querido venir aquí. Porque hemos llamado a futbolistas y no nos han dejado pasarles ofertas». En cuanto al runrún de la grada, considera que generalmente la afición comprende el proceso que atraviesa el Badajoz, pero asumió que «ellos tienen que exigir el máximo, es muy positivo tener aires de grandeza, eso significa que se quiere estar en lo más alto, pero no tener delirios de grandeza. Si el que está sentado en el banquillo es Óscar Cano, no se puede pensar que es Pep Guardiola», ironizó al respecto.

Volvió a lamentarse por las lesiones, que acechan una jornada más a la escuadra pacense, aunque más allá de Adri Cuevas, Truyols (renqueante, pero que estará en la lista), así como Aquino, Adilson y Otegui no quiso desvelar de quién se trataba, aunque deslizó que hay jugadores con molestias que son duda, todos ellos sobrecargados tras ser titulares el sábado y el martes: «no están acostumbrados a esa exigencia». En ese sentido, resaltó que «no me estoy defendiendo, no temo perder el cargo. Jamás justifico con realidades mi presencia en el banquillo de cualquier equipo».

Además, rompió una lanza a favor de algunos de sus futbolistas, en los que la juventud está aflorando en situaciones complejas. «Están teniendo que desarrollar una labor con 22 años sin haber tenido esa exigencia antes y pretendemos que nos hagan campeones de todo».