El Badajoz se toma la Copa como incentivo

La fiesta de la Copa del Rey regresa al Nuevo Vivero año y medio después de aquellas noches mágicas de Las Palmas, Eibar y Granada. Y lo hace ante un Alcoyano que llega en una dinámica opuesta en el otro grupo de Primera RFEF tras ... encadenar ocho jornadas sin perder que le han consolidado en puestos de playoff de ascenso. En sus filas dos viejos conocidos como el pacense Fran Miranda y Toni Abad.

El Badajoz se toma la Copa como un incentivo tanto en lo económico como en lo deportivo. Con la capacidad para generar más ingresos ya muy limitada, el torneo del KO supone un estímulo para hacer caja al tener que pasar todos por taquilla. Especialmente con el paso de rondas y más si cae un Primera. Y si no que se lo digan al Alcoyano que con el estreno de este 2021 tumbó nada menos que al Real Madrid en El Collao. También está la ilusión que genera entre una afición que aún mantiene fresca en su retina la noche en la que casi se conquista al Granada con un lleno histórico en el Nuevo Vivero. En cuanto al equipo le sirve como oportunidad para redimirse de sus tropiezos ligueros y recuperar sensaciones. Óscar Cano hizo referencia a todo eso en la previa. «La Copa no es una fiesta para nosotros, pero es una competición y necesitamos revertir la dinámica y si con ello ayudas a las arcas del club, pues mejor. Es un plus que puede aumentar el presupuesto con la llegada de un equipo de más enjundia y multiplicar la ilusión de la gente», comentaba el técnico.

Así, la Copa se presenta como el cóctel perfecto para pasar todos los malos tragos. Pero en ese debate entre la necesidad institucional y el desgaste que puede suponer para una plantilla corta castigada por las lesiones, Óscar Cano tiene claro que es una oportunidad única. Pero sin tomar ningún riesgo innecesario porque el domingo espera el Bilbao Athletic en Lezama. La vuelta de Pardo y Jilmar le permite rotaciones de refresco sin alterar el nivel del equipo. Pero a la lista de bajas de Adilson, Aquino, Dani Fernández y Otegui se suma Truyols. Cano podría dar descanso a jugadores como Concha, Barri o Gorka Santamaría. «Entre todos tenemos que hacer un esfuerzo. Vamos a sacar el mejor once porque creo que tenemos recursos para hacerlo», expuso el técnico granadino al tiempo que precisaba que lo primero es el campeonato liguero. «Priorizas la liga porque es una competición que nos puede dar lo que ansiamos», señaló. Solo adelantó que con respecto al último partido ante la SD Logroñés sí iba a haber algún cambio, aunque sin presencia de canteranos más allá de la posible entrada de Josema Gallego. «Es difícil que entre en el once otro chaval. Tenemos una oportunidad de ganar y hay jugadores en la plantilla que no han tenido los minutos que desearían».