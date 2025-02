El Badajoz sucumbe pronto ante la efectividad merengue

Jové: «Más que Arribas, fueron determinantes nuestros errores!

El entrenador del Badajoz, Isaac Jové, se mostró resignado por la derrota sin paliativos contra el Castilla: «El marcador justo al final sí es, porque fueron más contundentes y eficaces donde hay que serlo, en las áreas. Hicimos méritos y generamos como para otro resultado, pero pasa esto cuando no eres eficaz ante estos equipos. Arribas es un jugador con mucho talento y determinante en casi todos los partidos, por eso está donde está y es quien es, pero fueron más determinantes los errores que cometimos, que nos penalizaron mucho».

«Creo que el equipo inició el partido bien. El planteamiento fue bueno y estuvimos sólidos. Generamos bastantes ocasiones de gol al principio, pero nos faltó esa contundencia y esa eficacia. Sabíamos las situaciones que nos íbamos a encontrar, porque las habíamos estudiado bien y que era un rival muy dañino con espacios. Y encontró sus momentos. Uno de los goles fue por no defender bien el área en un centro lateral; otro, que fue un gol infantil, por no terminar la jugada y no estar atentos a las vigilancias. Y el tercero, en una salida de balón, en una entrega cercana», diseccionó el técnico del cuadro pacense.

Jové quiso quedarse con el hecho de no descomponerse: «Para la segunda parte, corregimos y les dije que íbamos a tener alguna situación clara. Y en el minuto 50, tuvimos un mano a mano. Si metes ese gol, pese a ir con desventaja amplia, quedaría mucho tiempo para generar. El equipo compitió y no bajó los brazos nunca pese a un marcador tan adverso y, en ese sentido, me voy orgulloso».

«Tenemos que volver a confiar en nosotros y ser de nuevo sólidos. E intentar aprovechar las oportunidades, eso es el fútbol. No fue algo nuevo: llevamos muchos partidos generando muchas situaciones muy claras. No estamos teniendo contundencia. Luego, cuando concedes y te penalizan tanto, es que algo estás haciendo mal. Las áreas son determinantes y tenemos que mejorar. Hay que analizar bien esta derrota aunque creo que todo fue tema de errores», recalcó.

Por último, insistió en dar ánimos de cara al futuro: «Hay que recuperar la confianza, porque estábamos haciendo las cosas muy bien. El equipo tiene capacidad y muy buenos futbolistas, por lo que hay que ser positivos y aprender. No nos gusta perder, a nadie. Estamos fastidiados y tenemos que ir de la mano. Necesitamos apoyo. Las sensaciones son contradictorias, porque nos quedamos con la derrota e irte 3-0 al descanso, pero se hicieron cosas bien. Fueron errores puntuales y tenemos que corregirlos y recuperar todas las bajas que tenemos. Hay que tener fe, porque éste fue un partido extraño».